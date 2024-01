Pannelli fotovoltaici, con bonus e incentivi le bollette scenderanno immediatamente di prezzo

Il fotovoltaico rappresenta una soluzione sostenibile per ridurre le bollette e contrastare l’inquinamento e la crisi climatica. Tuttavia, l’installazione di impianti fotovoltaici non è priva di costi, sebbene ultimamente si siano moltiplicate le opportunità per installare pannelli solari sul tetto grazie a bonus e incentivi.

Pannelli fotovoltaici: i vincoli paesaggistici

Il governo italiano, tramite il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha introdotto il Fondo Reddito Energetico. Gestito dal Gestore Servizi Energetici (GSE), questo fondo di 200 milioni di euro è destinato all’installazione di impianti fotovoltaici per le famiglie in condizioni di disagio economico. Per le annualità 2024-2025, la maggior parte delle risorse è destinata alle regioni del Mezzogiorno, con un focus su nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro o a 30.000 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico.

I requisiti per gli impianti includono una potenza nominale minima di 2 kW e massima di 6 kW, o comunque non superiore alla potenza nominale in prelievo sul punto di connessione. Questo provvedimento mira a rendere l’energia rinnovabile più accessibile per chi si trova in difficoltà economica.

Oltre a questo fondo, è possibile che ci siano ulteriori incentivi offerti a livello regionale o provinciale, spesso contribuiti da amministrazioni locali o organizzazioni no-profit. Ad esempio, la Regione Sicilia alla fine del 2023 aveva stanziato un fondo di 400.000 euro per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica, offrendo un risparmio del 50% delle spese. Il contributo però, fino a un massimo di 5000 euro, era disponibile per residenti in Sicilia, proprietari o usufruttuari di unità immobiliari ad uso residenziale.

Un altro ostacolo alle installazioni fotovoltaiche è rappresentato dai vincoli paesaggistici. Tuttavia, recenti sentenze hanno favorito l’installazione di pannelli solari. Per esempio, il TAR della Campania con la sentenza n.73 del 3 gennaio 2024 e il TAR Brescia con la sentenza n. 358/2022 ne hanno facilitato l’installazione di impianti fotovoltaici su tetti, annullando prescrizioni che limitavano queste installazioni. Questo cambiamento normativo rappresenta un passo importante verso la promozione delle energie rinnovabili e la protezione del nostro pianeta.