Il produttore cinese Xiaomi si appresta a portare ufficialmente a livello globale la sua nuova serie di smartphone Xiaomi 14. Tuttavia, l’azienda è già al lavoro per l’arrivo ufficiale di un altro modello, ovvero Xiaomi 14 Ultra. Questo modello si prospetta davvero interessante, dato che tra le caratteristiche dovrebbe esserci anche una fotocamera anteriore integrata all’interno del display.

Xiaomi 14 Ultra, il nuovo top di gamma potrebbe avere una selfie camera in-display

Nei piani del produttore cinese Xiaomi c’è anche l’arrivo del nuovo Xiaomi 14 Ultra e sembra che quest’ultimo stupirà grazie alle sue specifiche al top. Come già detto i apertura, in rete sono circolati dei rumors riguardanti la presenza di una selfie camera nascosta all’interno del display. A rivelarlo è stato il sito web GSMChina. Stando a quanto riportato dal sito, il nuovo top di gamma di Xiaomi sarà disponibile in due versioni. La prima versione sarà dotata delle selfie camera in-display e al momento è nota con il nome in codice Xiaomi Suiren. La seconda versione avrà invece una fotocamera anteriore standard e al momento è nota con il nome in codice Aurora.

Per quanto riguarda la versione Xiaomi Suiren, quest’ultima è stata da poco avvistata sul noto portale di benchmark Geekbench. Stando ai benchmark riportati, sotto alla scocca sarà presente uno degli ultimi processori ultra potenti di Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 3. Grazie ai rumors, sappiamo inoltre che lo smartphone sarà equipaggiato con un eccellente comparto fotografico.

Quest’ultimo avrà infatti un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e con apertura variabile. Saranno poi presenti un teleobiettivo da 50 MP, un sensore grandangolare da 50 MP e un sensore periscopico da 50 MP.

Insomma, sembra che il nuovo Xiaomi 14 Ultra stupirà per le sue fantastiche caratteristiche.