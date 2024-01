Negli ultimi anni, l’ascesa impressionante delle auto elettriche e dell’energia fotovoltaica ha ridefinito il panorama globale dell’energia e dei trasporti. I numeri parlano chiaro e sottolineano una crescita esponenziale che promette cambiamenti significativi nel modo in cui concepiamo e utilizziamo l’energia. A evidenziare questa trasformazione è il professor Gianni Silvestrini, un esperto di riconosciuta competenza, ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e il Politecnico di Milano, nonché direttore generale del Ministero dell’Ambiente e direttore scientifico del Kyoto Club e della rivista QualEnergia.

Attraverso la sua piattaforma online, Silvestrini ha condiviso un grafico eloquente che riflette l’incontestabile crescita delle auto elettriche, con 15 milioni di modelli venduti nel mondo solo nel 2022, e dell’energia fotovoltaica, il cui incremento di potenza è stato di ben cinque volte nel periodo dal 2015 al 2023. Questi dati, provenienti da un rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), rivelano una tendenza chiara e incoraggiante.

La crescita delle auto elettriche e del fotovoltaico

Silvestrini, commentando il rapporto, sottolinea come l’IEA abbia riconosciuto che la rivoluzione energetica si sta svolgendo proprio in questi settori. In passato, l’agenzia era scettica riguardo alle energie rinnovabili, ma ora ha confermato che il fotovoltaico e la mobilità elettrica sono le tecnologie in linea con l’Accordo di Parigi sul clima. Questa evoluzione è ben evidente nel grafico di Silvestrini, che mostra una crescita esponenziale di entrambe le tecnologie, alimentata anche dal costante calo dei prezzi del fotovoltaico, delle auto elettriche e delle batterie.

Ottimista riguardo al futuro, Silvestrini si concentra sui costi in diminuzione, sottolineando che oggi un modulo fotovoltaico costa solo un decimo rispetto a 12 anni fa, una tendenza che si riscontra anche nell’eolico e nelle batterie. Questo calo dei costi, guidato dall’innovazione tecnologica, alimenta la speranza che soluzioni sostenibili diventeranno sempre più convenienti. Seguendo questa tendenza si può dunque supporre che le auto elettriche costeranno meno delle automobili tradizionali in un prossimo futuro.

Silvestrini solleva però una nota critica riguardo alla situazione in Italia, evidenziando alcune mancanze nel settore delle auto elettriche da parte di alcune aziende automobilistiche, come la FIAT.

Nonostante le sfide, Silvestrini si dichiara convinto che siamo solo agli inizi di un’era nuova per la mobilità e l’elettricità. La strada verso la transizione energetica e la sostenibilità può essere lunga, ma i dati indicano chiaramente che siamo di fronte a un cambiamento irreversibile e promettente.