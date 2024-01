Netflix, queste sono le serie tv che il 2023 ha deciso di portare con sé

Negli ultimi anni, l’industria dello streaming televisivo ha visto una crescita esponenziale, con un numero sempre maggiore di nuove serie prodotte rispetto a quelle cancellate. Tuttavia, il 2023 si è rivelato un anno particolarmente intenso e complesso per il settore della serialità, caratterizzato da una significativa quantità di nuove uscite e stagioni finali di serie acclamate, ma anche da una serie di cancellazioni sorprendenti.

Netflix: le serie tv che non rivedrete più sulle piattaforme di streaming

Un caso emblematico è quello di “Warrior Nun” di Netflix, una serie che ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua narrazione unica incentrata su una suora guerriera. Nonostante la sua popolarità e dopo solo due stagioni, la serie è stata cancellata, scatenando proteste e malcontento tra i fan. In risposta alla mobilitazione globale, i creatori hanno annunciato la realizzazione di almeno tre film per continuare la storia, sebbene non siano state fornite informazioni riguardo la data di uscita o la piattaforma di distribuzione.

Anche altre produzioni non hanno avuto la stessa fortuna di “Warrior Nun”. Molti programmi cancellati hanno lasciato le loro storie incomplete, con finali aperti che non troveranno una conclusione. Tra le cancellazioni più discusse del 2023, spicca la serie thriller tedesca “1899” di Netflix. Nonostante il suo successo e l’investimento di quattro anni nella realizzazione degli otto episodi, la serie è stata interrotta dopo una sola stagione a causa degli alti costi di produzione.

Netflix ha inoltre annunciato la cancellazione di “Sex/Life” dopo due stagioni, a causa delle difficoltà incontrate dall’attrice protagonista Sarah Shahi durante le riprese. “How I Met Your Father” di Hulu, uno spin-off di “How I Met Your Mother”, è stato cancellato dopo solo due stagioni nonostante il coinvolgimento di attrici come Hilary Duff e Kim Cattrall.

Il teen drama-fantasy “Lockwood & Co.”, tratto dai romanzi di Jonathan Stroud, è stato cancellato dopo una sola stagione a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di visualizzazioni. Anche la serie spagnola “Benvenuti a Eden” non è stata rinnovata nonostante l’ottima accoglienza del pubblico.

“Grease: Rise of the Pink Ladies” è stato rimosso da Paramount+ dopo una sola stagione e “Tenebre e Ossa” è stato cancellato da Netflix dopo due stagioni, principalmente per ragioni economiche.

Infine, rimane un’incognita il destino della serie “Willow“, sequel dell’omonimo film del 1988, che è stata rimossa da Disney+ nonostante il suo successo.