Stranger Things, al contrario di quanto si diceva presto ci sarà una nuova stagione

Le riprese della quinta stagione di “Stranger Things” hanno preso il via ad Atlanta, in Georgia, portando alla luce le prime suggestive immagini dal set, tra cui alcune che ritraggono Gaten Matarazzo nei panni del suo personaggio, Dustin Henderson. Queste immagini, divulgate dopo quelle di Robin e Steve, catturano Dustin con la sua iconica maglietta dell’Hellfire Club e un’acconciatura che sembra omaggiare il personaggio di Eddie Munson.

Stranger Things, i fan di Eddie non saranno felici delle nuove immagini

Una di queste foto è stata condivisa anche sui social media ufficiali della serie, accompagnata dalla didascalia “L’Hellfire vive!“, suggerendo un legame emotivo profondo tra Dustin ed Eddie. Quest’ultimo, interpretato da Joseph Quinn, è diventato un beniamino dei fan nella quarta stagione, grazie al suo spirito ribelle e al suo coraggioso sacrificio nell’episodio finale per salvare Dustin e la città di Hawkins.

Nonostante il pubblico sappia che Eddie è morto da eroe, il resto degli abitanti di Hawkins lo considera ancora una figura controversa e principale sospettato di un crimine. Alcune immagini provenienti dal set mostrano la tomba di Eddie vandalizzata con la scritta “Brucia all’inferno”, segno del disprezzo che una parte della comunità nutre ancora per lui. Curiosamente, la lapide non mostra alcuna data, ma solo le parole “Edward Munson, ora in pace”.

I dettagli sulla trama della quinta stagione rimangono avvolti nel mistero, ma si prevede un salto temporale maggiore rispetto alle precedenti stagioni, come suggerito dalla condizione usurata della maglietta Hellfire di Dustin, che era nuova nella stagione 4.

I creatori della serie, Matt e Ross Duffer, hanno fatto intendere che gli ultimi episodi completeranno la narrazione, riportando i personaggi alle dinamiche originali che hanno catturato l’attenzione del pubblico nella prima stagione. Queste anticipazioni, insieme alle immagini emerse dal set, alimentano l’attesa e la curiosità dei fan per la conclusione di questa acclamata serie.