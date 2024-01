WhatsApp, come spiare gli utenti e recupera i MESSAGGI GRATIS

Il tempo ha dimostrato che anche WhatsApp sapeva cosa fare per migliorarsi dal punto di vista delle funzionalità. L’applicazione di messaggistica istantanea che ad oggi vanta più di 2 miliardi di utenti in giro per il mondo, è diventata ancora più famosa. Le tante innovazioni che sono state introdotte durante il 2023 hanno contribuito fortemente a migliorarne l’impatto e soprattutto l’esperienza utente.

Gli ingegneri che si celano dietro il servizio di messaggistica hanno lavorato moltissimo, tirando fuori dal cilindro dei veri e propri capolavori. Molte funzionalità richieste in passato dagli utenti di WhatsApp sono state ufficializzate proprio durante lo scorso anno, con una visione futuristica che sembra essere ormai ben chiara. Il 2024 sarà infatti il continuo di quanto visto nel 2023, siccome saranno moltissimi gli aggiornamenti che verranno lanciati.

Allo stesso tempo gli utenti sanno che la piattaforma ormai è completa ed è per questo che hanno paura del nuovo flusso di update previsto. Oltre a questi però ci sono delle funzionalità che potrebbero tornare utili semplicemente prendendole dal web. Esatto, non bisogna aspettarsi che le due funzioni di cui stiamo per parlare possano un giorno essere implementate da WhatsApp. Tutti gli utenti che vogliono scaricarle, possono farlo liberamente.

WhatsApp: ecco le due funzioni che dovete assolutamente avere

Chi vuole avere la possibilità di spiare le persone quando entrano o escono da WhatsApp, deve scaricare Whats Tracker. Scegliendo un numero da monitorare, si otterrà una notifica tutte le volte che questo entrerà o uscirà dalla chat.

L’altra soluzione, ovvero l’applicazione WAMR, consente di recuperare i messaggi cancellati. Se qualcuno cancellerà un messaggio prima che voi possiate leggerlo, potrete recuperarlo senza problemi.