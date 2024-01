TIM, nuove offerte contro Vodafone e Iliad: ecco le Power da 6 EURO

Il momento di TIM è sicuramente uno dei più importanti degli ultimi anni in quanto sta recuperando tanto terreno. Il famoso gestore italiano ha come principale scopo quello di riuscire a far tornare indietro i suoi vecchi clienti, acquisendo anche qualche volto nuovo.

Secondo quanto riportato inoltre, un altro scopo di TIM è quello di adeguarsi ai prezzi degli altri gestori, in modo da essere più concorrenziale. Questo obiettivo è stato portato avanti fino ad ora, momento nel quale sono disponibili due offerte straordinarie che fanno parte della famiglia Power. Sono arrivate quindi delle promozioni mobili che incarnano alla grande i valori che il mondo della telefonia mobile impone al momento. Al loro interno infatti gli utenti troveranno tanti contenuti ma soprattutto prezzi bassissimi.

Le due Power, la Iron e la Supreme Web Easy, hanno ciò che occorre e offrono anche un regalo a chi proviene da determinati gestori.

TIM, le nuove promo della gamma Iron vincono a mani basse: si parte da 6,99 €

Andando per ordine, si parte dalla Iron, l’offerta meno costosa che al suo interno include comunque tutto. Gli utenti che la sottoscrivono potranno infatti telefonare senza limiti verso chiunque, inviare messaggi illimitati a chiunque e navigare con 100 giga in 4G ogni mese. Il prezzo mensile corrisponde a 6,99 €.

La seconda offerta permette di avere praticamente gli stessi contenuti tra minuti e messaggi cambiando però per quanto riguarda i giga che sono 150. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

Ricordiamo, oltre alla restrizione ad alcuni gestori, che questa offerta garantisce al suo interno anche un regalo, ovvero il primo mese totalmente gratis.