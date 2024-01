La saga di Legacy of Kain è un delle serie videoludiche più importanti create da Crystal Dynamics. I cinque titoli che compongono ufficialmente la saga sono usciti tra il 1997 e il 2004 e i fan ritengono che i tempi siano maturi per un remake.

La storyline complessiva si compone di due storie parallele, quella di Kain narrata nei due giochi Blood Omen e quella di Raziel raccontata nei due Soul Reaver. In Legacy of Kain: Defiance, infine, le due narrazioni si uniscono per concludere l’epopea.

Nel corso del 2022, la software house ha lanciato un sondaggio per valutare la riposta del pubblico ad un possibile rifacimento dei vari titoli. I dati hanno fatto registrare oltre 100.000 risposte da parte di giocatori, indicando che la passione verso la storia di Legacy of Kain è ancora molto forte.

Un utente sta lavorando ad una versione remake di Soul Reaver, la saga di Legacy of Kain è ancora viva nel cuore dei fan

Tuttavia, da allora, non si sono avute informazioni ufficiali in merito ad un possibile remake. Per questo motivo, Ali Aljaber ha deciso di procedere in autonomia e creare una versione remake completamente amatoriale.

Come mostrato su YouTube, Ali Aljaber sta lavorando ad una versione fan made di Soul Reaver. Nel filmato è possibile vedere un Raziel in altissima definizione che può contare su tutte le ultime tecnologie disponibili in termini di grafica.

Il titolo è realizzato in Unreal Engine e beneficia di tutte feature del motore grafico tra cui l’illuminazione dinamica. Il Raziel mostrato nel video può camminare, correre e planare senza dimenticare la possibilità di arrampicarsi e manipolare oggetti. Con i prossimi update, Aljaber punta a introdurre i primi nemici per sviluppare il combat system e garantire anche il supporto alle abilità magiche.