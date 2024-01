Il simulatore di pesca più apprezzato del panorama videoludico, Ultimate Fishing Simulator, si è aggiornato con un nuovo DLC. L’espansione è dedicata alla Florida e permetteràa tutti gli appassionati di pesca di immergersi in questo nuovo bioma.

Il DLC permetterà di esplorare l’area delle Dry Tortugas National Park, portando con se tante nuove specie e nuove sfide uniche. In totale si contano ben 11 nuove specie tra cui squali tigre, tonni pinna nera, squali pinna nera e cernie nere.

A questi si aggiungono anche il tarpon dell’Atlantico, il red drum, la cernia gigante dell’Atlantico e la cernia grigia. Come confermato da Rafal Jelonek, COO di Ultimate Games: “Abbiamo preparato una pescaria unica per i giocatori, modellata sulle aree delle Florida Keys e del Dry Tortugas Park. Questa è una posizione fantastica per i pescatori che amano pescare pesci ‘importanti’ o affrontare lo squalo tigre”.

Il dirigente ha poi continuato: “Abbiamo appositamente preparato 12 nuovi modelli realistici per questo DLC, la mappa ha il fondale marino basato su dati di elevazione reali ed è coperto da una barriera corallina!“.

In questa fase iniziale, l’espansione sarà disponibile esclusivamente per PC tramite Steam. Con questo nuovo DLC Florida, Ultimate Fishing Simulator arriva a contare ben dodici espansioni. In futuro è previsto l’arrivo di ulteriori quattro DLC dedicati ad altrettanti ecosistemi: Bow & Trident, Australia, Italy e Alaska.

Il supporto mostrato dagli sviluppatori è assolutamente lodevole e continua in maniera ininterrotta dal 2018, anno di uscita del titolo. Da allora, il gioco ha conquistato gli utenti come dimostrano le oltre 6.100 recensioni su Steam di cui il 90% positive.

Inoltre, considerando il successo del simulatore di pesca, la versione PC è stata arricchita con una versione VR. Gli utenti console, invece, possono divertirsi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.