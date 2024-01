La serie Netflix incentrata sulla saga di The Witcher tornerà sulla piattaforma di streaming per la quarta stagione. La produzione della nuova stagione è in corso e i fan dovranno fare i conti con l’assenza di Henry Cavill.

L’attore, infatti, non vestirà più i panni di Geralt di Rivia ma il suo ruolo è stato assegnato a Liam Hemsworth. Il nuovo strigo debutterà con la prossima stagione in arrivo su Netflix.

Ma Liam Hemsworth non sarà l’unica novità nel cast della serie. Attraverso un post pubblicato su X (ex Twitter), la produzione ha annunciato anche una interessante aggiunta tra gli attori di rilievo.

Al cast di The Witcher si aggiunge anche Laurence Fishburne e la quarta stagione si annuncia molto ricca e avvincente

News from The Continent! Laurence Fishburne will be joining The Witcher family as Regis, a world-wise Barber-surgeon with a mysterious past. pic.twitter.com/0xzYe2G7On — The Witcher (@witchernetflix) January 12, 2024

Si tratta di Laurence Fishburne che entra ufficialmente in The Witcher e interpreterà il ruolo di Regis. Con l’arrivo di Fishburne siamo certi che la qualità della serie non potrà che aumentare considerando le sue doti attoriali. Infatti, l’attore può vantare la partecipazioni in ruoli principali in pellicole di successo come quelle della saghe di Matrix e John Wick.

Purtroppo, le informazioni attualmente disponibili sulla quarta stagione sono molto limitate. Sappiamo che l’approccio di Netflix è stato molto conservativo in quant la produzione ha scelto di seguire attentamente le vicende letterarie di Geralt di Rivia.

Gli sceneggiatori si sono ispirati a quanto narrato all’interno dei romanzi di Andrzej Sapkwoski. La nuova stagione dovrebbe attingere in parte da Il tempo della guerra e da Il battesimo del fuoco, proseguendo la narrazione delle avventure di Geralt, Cirilla e Yennefer di Vengerberg.