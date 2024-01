L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di iniziare il nuovo anno con un catalogo di offerte mobile davvero rinnovato. L’operatore, infatti, ha deciso di promuovere la sua nuova gamma di offerte denominata Mood e che arriva ad offrire ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. Ecco qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile, arriva ufficialmente la nuova gamma di offerte Mood

Per il nuovo anno, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di rendere disponibile la sua nuova gamma di offerte mobile denominata Mood. Quest’ultima, come già detto in apertura, è molto interessante in quanto arriva ad offrire fino a ben 200 GB di traffico dati ad un costo molto basso.

Una delle offerte più interessanti di questa gamma è l’offerta mobile denominata Mood 200. L’offerta in questione offre infatti ogni mese fino a 200 GB di traffico dati. Oltre a questo, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri, ad un costo rispettivamente di 9,99 euro al mese.

Quest’offerta è però rivolta soltanto ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, ad esclusione però di ho Mobile e Vodafone. Per chi vuole risparmiare e pagare un importo ancora più basso ogni mese, c’è poi l’offerta mobile denominata Mood 30. Quest’ultima ha infatti un costo di soli 4,99 euro al mese. Nello specifico, il bundle di questa offerta include fino a 30 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti e 50 SMS verso tutti i numeri.