Android 15, sta per tornare di moda una funzione remota risalente a 10 anni fa

Android, il popolare sistema operativo che alimenta milioni di smartphone in tutto il mondo, si è evoluto notevolmente nel corso degli anni, attraversando diverse fasi di aggiornamento e miglioramento. Attualmente, la versione più recente è Android 14, con la prossima versione, Android 15, prevista per essere lanciata in beta a partire da maggio. Mentre l’attesa cresce, emergono già anticipazioni su alcune delle sue nuove caratteristiche.

Android 15: tornano di moda i widget

Un elemento distintivo di Android fin dalla sua nascita è stato l’uso dei widget, componenti grafici che consentono un accesso rapido a funzionalità e informazioni direttamente dalla schermata home. Sebbene l’uso dei widget sia stato un po’ trascurato negli ultimi anni, la recente adozione di questa funzionalità da parte di Apple su iOS ha riacceso l’interesse per il loro sviluppo anche su Android.

Una delle novità più attese di Android 15 è il possibile ritorno dei widget nella schermata di blocco, una caratteristica che non si vedeva dalla versione Android 4.2 Jelly Bean, lanciata circa 12 anni fa. Secondo gli screenshot disponibili, i widget potrebbero essere inseriti in uno “spazio comune” creato alla destra della schermata di blocco. Questa implementazione differirà probabilmente da quella del 2012, che venne abbandonata nell’anno successivo.

L’esperto Mishaal Rahman ha già sperimentato questa funzionalità, riuscendo ad aggiungere alcuni widget alla schermata di blocco. Dalle sue immagini, si può osservare che i widget di Google Orologio e Finance sono già operativi, sebbene la funzione sia ancora in fase di sviluppo, con alcuni sovrapposizioni grafiche.

La novità potrebbe essere limitata a determinati tipi di widget e non a tutti quelli disponibili nel launcher. Inoltre, sembra che l’integrazione dei widget nella schermata di blocco di Android 15 possa essere riservata a dispositivi con schermi più grandi, come i tablet, ipotizzando un utilizzo meno frequente su schermi di smartphone.

Un’altra possibilità in discussione è lo sviluppo ulteriore di At a Glance, caratteristica distintiva dei dispositivi Pixel, che potrebbe essere usata per aggiungere widget alla schermata di blocco. Questo lascia aperta la porta a diverse implementazioni e scelte da parte di Google, che andranno a definire come i widget saranno integrati e utilizzati in Android 15.