WhatsApp, gli utenti Android pensano di non usarlo più

WhatsApp sta cambiando tantissimo e con il 2024 ci sarebbe un aggiornamento che proprio non sarebbe piaciuto al pubblico. Tutto ciò sta avvenendo in virtù di qualcosa che sarebbe ufficialmente cambiato a partire proprio dal nuovo anno.

La questione riguarderebbe molto da vicino solo ed esclusivamente gli utenti Android, che da ora, esattamente come gli utenti Apple si ritroveranno a fronteggiare un gran problema.

WhatsApp, cosa sta succedendo agli utenti Android? Ecco il problema del backup

Durante gli ultimi tempi WhatsApp si è migliorata tantissimo con le funzionalità nuove introdotte, ma qualcosa avrebbe scombinato i piani degli utenti. Secondo quanto riportato infatti l’applicazione di messaggistica istantanea avrebbe totalmente rivisitato un aspetto. Per quanto riguarda il backup delle conversazioni, sarebbe cambiato qualcosa di epocale.

Gli utenti Android non avranno più l’opportunità di salvare le loro conversazioni liberamente, ma dovranno rifarsi all’account Google. Come tutti ben sanno la capienza a bordo del proprio account di Google è limitata ed è per questo che si andrà incontro ad un grande problema. Di base, utilizzando anche Gmail e tutti gli altri servizi, l’account viene già occupato alla grande e i giga disponibili sono solo 15. In questo modo, quando si avrà necessità di fare un backup delle conversazioni di WhatsApp, si potrebbe aver bisogno di più spazio.

A tal proposito, ecco che bisognerà acquistare qualche giga in più, pagando. Tale situazione è stata già presa in considerazione dagli utenti Android, tra i quali ci sarebbe qualcuno che avrebbe scelto addirittura di migrare verso Telegram. Tutto ormai sembra essere effettivo e non ci sono modi per tornare indietro, per cui seguirà una nuova fase di adattamento.