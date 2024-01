TIM aumenta di quasi 2 euro le offerte mobili: cosa fare?

TIM, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha recentemente annunciato una serie di rimodulazioni per alcune delle sue offerte mobili destinate ai clienti ricaricabili. Queste modifiche, pianificate per entrare in vigore a partire dal primo addebito successivo al 3 marzo 2024, comporteranno un aumento mensile di 1,99 euro, IVA inclusa. La decisione di TIM di apportare tali cambiamenti è giustificata con la necessità di adeguarsi alle mutevoli condizioni di mercato, seguendo una pratica già adottata in diverse occasioni nel recente passato.

Cosa fare se si è cliente TIM

Alcuni clienti avranno la possibilità di accettare la variazione e ricevere un incentivo sotto forma di 50 GIGA di traffico dati in più al mese. Gli interessati possono aderire inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “50GIGA ON”. Altri utenti TIM invece possono optare per l’abilitazione al servizio 5G, un passo verso la connettività di prossima generazione. Anche in questo caso, l’attivazione è possibile tramite un SMS gratuito al 40916 con il testo “5G ON”.

Coloro che desiderano mantenere lo stesso costo mensile, ma evitare l’aumento di traffico dati possono rifiutare la variazione. TIM propone un’offerta alternativa che include un extra di 2 GIGA. L’SMS per confermare questa scelta deve essere sempre inviato al 40916 entro il 29 febbraio 2024 con il testo “CONFERMA ON”. Per chi invece non fosse d’accordo in alcun modo con tale manovra del gestore, può optare per recedere dal contratto senza costi o penali, terminando la loro connessione con TIM o passando a un altro operatore. Ricordate che la comunicazione di recesso deve essere effettuata entro il 6 aprile 2024.

In caso di recesso, i clienti TIM con dispositivi a rate devono compilare online il modulo di richiesta prima di procedere con richieste di disattivazione o cessazione. Se invece si avesse attivato in passato un finanziamento legato all’offerta, il piano di rimborso rimarrà invariato. TIM offre quindi a tutti i clienti interessati una serie di alternative per gestire al meglio le modifiche alle offerte mobili, cercando di fornire opzioni che si adattino alle diverse esigenze della sua clientela. La società si impegna a mantenere un dialogo aperto e trasparente con i suoi utenti durante questo processo di transizione.