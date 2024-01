Viaggia senza pensieri con Very Mobile: le offerte migliori per te

Andare all’estero può essere un’esperienza entusiasmante, ma gestire la connessione dati durante il viaggio può rivelarsi una sfida. Fortunatamente, Very Mobile, il secondo marchio di TIM, offre soluzioni pratiche e convenienti per i suoi clienti che si spostano al di là dei confini nazionali. Scopriamo come funzionano le offerte di Very Mobile per l’estero e quali opzioni hai a disposizione.

Very Mobile semplifica la gestione del traffico dati all’estero offrendo pacchetti adatti a specifiche zone del mondo. L’offerta si distingue principalmente in due categorie:

UE e Spazio Economico Europeo: Viaggiare all’interno di questi confini non è più un problema grazie alla politica di roaming “like at home”. Puoi utilizzare il traffico voce alle stesse condizioni dell’Italia e godere di un quantitativo di giga inclusi nella tua offerta; Al di fuori dell’UE: Per le destinazioni al di fuori di questi confini, Very Mobile mette a disposizione pacchetti settimanali di giga, che possono essere attivati autonomamente e si rinnovano automaticamente.

Offerta Very Mobile per l’estero

Grazie alla riforma europea del roaming, inoltre, puoi chiamare, inviare SMS e navigare su internet all’interno dell’UE, Liechtenstein, Islanda e Norvegia, alle stesse tariffe applicate in Italia. I pacchetti di giga inclusi nell’offerta ti consentono di navigare senza costi aggiuntivi. Puoi verificare la quantità di giga utilizzabili all’estero consultando il sito web, l’app mobile dell’operatore o chiamando il servizio clienti. Very Mobile ti avviserà con una notifica quando raggiungerai l’80% dei giga mensili inclusi. In caso di esaurimento, puoi procedere con il rinnovo anticipato dell’offerta. Se termini i giga inclusi, potrai continuare a navigare con una tariffa a consumo.

Per viaggi al di fuori dell’UE, Very Mobile propone piani di dati settimanali con rinnovo automatico. La durata varia da una a tre settimane a seconda della zona geografica. I prezzi e le quantità di giga variano in base al Paese di destinazione, partendo da offerte settimanali a 4,99 euro per 10 GB fino a 14,99 euro per 1 GB di traffico dati. Avvisiamo che l’utilizzo delle SIM Very Mobile all’estero è bloccato di default e richiede l’autorizzazione del titolare della SIM. Puoi attivare i pacchetti direttamente dall’app mobile di Very Mobile, con l’eccezione di Giga Mondo, che richiede un costo di attivazione di 1,99 euro una tantum.

Viaggiare con Very significa poter contare su offerte flessibili e trasparenti, adatte alle esigenze del viaggiatore moderno. Con la possibilità di gestire la connessione dati in modo efficiente, puoi concentrarti su ciò che conta di più durante il tuo viaggio: scoprire nuovi luoghi e creare ricordi indimenticabili.