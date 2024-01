Vodafone, l'operatore ti offre un mega sconto sul nuovo Samsung Galaxy S24

In vista dell’evento più atteso dell’anno per Samsung, il gigante sudcoreano si prepara a rinnovare la sua linea di punta nel mercato degli smartphone Android con la serie Galaxy S24. L’attesa per la presentazione ufficiale di questi nuovi dispositivi è alta, e in questo contesto Vodafone ha introdotto un’offerta particolarmente allettante per i propri clienti interessati all’acquisto dei nuovi smartphone.

Vodafone: lo sconto stavolta è memorabile

L’iniziativa promozionale di Vodafone consiste in uno sconto di 100 euro sull’acquisto di un modello della nuova serie Galaxy S24. Per usufruire di questa opportunità, i clienti Vodafone devono registrarsi all’iniziativa entro il 17 gennaio e procedere all’acquisto del dispositivo a rate con Vodafone entro il 30 gennaio.

Lo sconto proposto da Vodafone verrà distribuito sulle rate del piano di pagamento. Ad esempio, per un modello Galaxy S24 da 128 GB, il costo previsto senza sconto sarebbe di 29,99 euro al mese per 24 mesi, per un totale di circa 719 euro. Con lo sconto, il costo mensile si ridurrebbe a 25 euro per 24 mesi.

Questa offerta rappresenta una grande opportunità per coloro che pianificano l’acquisto di un Galaxy S24 e preferiscono diluire il pagamento nel tempo. Come dicevamo, per aderire all’offerta è necessario effettuare la registrazione entro il termine stabilito. Ciò può essere fatto visitando uno dei centri Vodafone autorizzati o tramite l’app MyVodafone. Nell’app, dopo aver effettuato il login, i clienti possono semplicemente scorrere la schermata home fino a trovare il banner dedicato al Galaxy Unpacked per i Galaxy S24.

Con questa iniziativa, Vodafone non solo stimola l’interesse dei consumatori verso i nuovi modelli Galaxy S24, ma offre anche un incentivo economico significativo, rendendo l’acquisto dei dispositivi più accessibile e conveniente. Questa strategia si inserisce nel contesto più ampio delle collaborazioni tra operatori di telefonia e produttori di dispositivi per promuovere l’adozione delle ultime tecnologie e rafforzare la fedeltà dei clienti.