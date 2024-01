Verge TS Ultra: la Moto Elettrica dal design futuristico

La Verge TS Ultra si presenta sul mercato come una moto elettrica che va oltre le aspettative, grazie a un design futuristico e un avanzato sistema di sicurezza. Questo veicolo non solo offre prestazioni eccezionali, ma rivoluziona anche il concetto di sicurezza e interazione tra pilota e moto.

Con un motore da 201 cavalli e 1200 Nm di coppia, la TS Ultra raggiunge livelli di potenza che sfidano persino le prestazioni di una Corvette E-Ray. Tuttavia, ciò che cattura davvero l’attenzione sono le linee che caratterizzano la moto. La batteria posizionata nella parte inferiore non solo contribuisce al suo aspetto futuristico, ma abbassa anche il baricentro, offrendo maggiore stabilità durante la guida. Anche se questa scelta comporta un aumento di peso nella sospensione posteriore, i vantaggi pratici superano gli svantaggi, conferendo alla TS Ultra un’immagine che sembra uscita da un contesto fantascientifico.

Innovativo sistema di sicurezza

La sicurezza è una priorità per Verge Motorcycles e la TS Ultra dimostra ciò con un sistema all’avanguardia. Sei telecamere e due radar ad alta risoluzione forniscono una visione a 360 gradi dell’ambiente circostante. Le informazioni vengono elaborate in tempo reale attraverso il software Starmatter, alimentato da Unreal Engine, che offre grafiche 3D di alta qualità. Il display della moto mostra al pilota un feedback visivo completo e il sistema audio integrato nel casco fornisce segnali sonori direttamente all’utente. Questa combinazione di feedback visivi e audio spaziale mira a migliorare la sicurezza e la consapevolezza del conducente, offrendo un’esperienza completa durante la guida.

Prezzi e Autonomia della moto elettrica

La Verge TS Ultra parte da $44.900, posizionandosi come una opzione premium nel mondo delle motociclette elettriche. Avente un’autonomia fino a 375 chilometri, la moto è una proposta attraente per coloro che cercano un mix di prestazioni elevate e autonomia sufficiente per lunghe percorrenze. Per coloro che cercano opzioni più economiche, Verge Motorcycles offre le varianti TS Pro e TS Base, che sacrificano un po’ di potenza e autonomia, escludendo il pacchetto sensoriale avanzato.

Nonostante il prezzo inferiore, la promessa di aggiornamenti over-the-air (OTA) garantisce che tutte le moto Verge beneficeranno di continue migliorie nei sistemi di controllo nel corso del tempo, mantenendo uniformità tra i modelli. Questa esaltante moto si pone come un’opzione lussuosa e tecnologica per gli amanti del settore, ideale per chi sa apprezzate un design futuristico e un sistema di sicurezza all’avanguardia.