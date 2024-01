OPPO presenta lo smartphone Find X7: Specifiche, Prezzi e Colori

OPPO ha presentato il nuovo modello della sua gamma Find X7 in Cina, introducendo il Find X7 come versione base della serie. Pur offrendo alcune caratteristiche leggermente inferiori rispetto alla variante Ultra, il Find X7 mantiene comunque specifiche tecniche notevoli e si posiziona come un dispositivo Android di fascia alta a un prezzo più accessibile.

Quadro tecnico dell’OPPO Find X7

Il dispositivo è dotato di un display OLED LTPO da 6,78 pollici con una risoluzione di 1,5K (2.780 x 1.264 pixel). Lo schermo possiede una frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz, garantendo una fluidità ottimale delle immagini. Con una luminosità di picco di 4.500 nit e supporto HDR10+, il display promette un’esperienza visiva eccezionale. Alimentato dal recentissimo processore MediaTek Dimensity 9300, l’OPPO Find X7 regala prestazioni elevate e un’elevata efficienza energetica. Il chipset è abbinato a un comparto connettività di alto livello, inclusa la compatibilità con il Wi-Fi 7.

Il sistema di fotocamere, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, include un sensore wide da 50 MP con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un’ultra-wide da 50 MP con apertura f/2.0 e un teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 3x. La camera frontale ha una potenza di 32 MP ed un’apertura f/2.4. L’OPPO mette a disposizione opzioni di memoria RAM LPDDR5x da 12 o 16 GB e varianti di archiviazione UFS 4.0 da 256 GB, 512 GB o 1 TB. Questa varietà di configurazioni consente agli utenti di scegliere la combinazione più adatta alle proprie esigenze di utilizzo.

Grazie ad una batteria da 5.000 mAh, il Find X7 supporta la rapida tecnologia di ricarica SuperVOOC a 100 watt di OPPO. La ricarica veloce consente di ottenere livelli significativi di autonomia in tempi brevi. Lo smartphone presenta, inoltre, un design elegante con un display curvo e può essere scelto con una finitura posteriore in vetro o in eco pelle. È disponibile in quattro colorazioni: sea and sky, smokey purple, desert silver moon, starry sky black. Per quanto riguarda il sistema operativo, troveremo l’Android 14.

Prezzi e distribuzione

Ciò di cui siamo a conoscenza sono i possibili costi della gamma all’interno del mercato cinese:

Oppo Find X7 12+256 GB : costo 3.999 yuan (circa 515 euro);

: costo 3.999 yuan (circa 515 euro); Versione Find X7 16+256 GB : 4.299 yuan (550 euro);

: 4.299 yuan (550 euro); Find X7 16+512 GB : 4.599 yuan (circa 590 euro);

: 4.599 yuan (circa 590 euro); Top Gamma/Find X7 16+1 TB: 4.999 yuan (circa 630 euro).

Al momento, non ci sono informazioni sulla disponibilità del OPPO Find X7 al di fuori della Cina.