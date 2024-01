Una nuova società chiamata Clicks Technology di recente ha annunciato la messa in produzione di una nuova custodia per iPhone con tastiera incorporata nella parte inferiore, chiamata Clicks, ed è in stile BlackBerry

L’azienda creata da Michael Fisher (alias MrMobile) e Kevin Michaluk (alias CrackBerry Kevin), ha avviato la creazione di Clicks, la nuova custodia per possessori di Iphone, amanti del desing BlackBerry . Il team che ha creato Clicks comprende ex dipendenti di Apple, BlackBerry e Google.

Naturalmente Clicks non è la prima custodia con la tastiera incorporata. Però non è soltanto una noiosa imitazione della tastiera del BlackBerry, questa è moderna e sembra essere stata progettata molto attentamente.

Custodia per iPhone: vediamo qualche dettaglio di Clicks

Clicks si collega al telefono come un controller Backbone, in pratica si inserisce il telefono, si allinea attentamente la porta di alimentazione di quest’ultimo con il connettore USB-C o Lightning che sporge dal bordo interno e si aggancia la custodia attorno alla parte superiore. Non utilizza il Bluetooth e non ha una batteria, ma si connette direttamente al telefono traendone energia. La versione per iPhone 15 Pro supporta la ricarica rapida. La tastiera avrà la retroilluminazione, e una chiave CMD per usare le scorciatoie di iOS.

Michael Fisher ha però menzionato alcuni ostacoli. Le dimensioni sono ovviamente un inconveniente, perché sembrerà di possedere il telecomando dell’iPhone TV piuttosto che uno smartphone, ma con il tempo ci si potrà fare l’abitudine. La custodia non ha un magnete integrato, quindi gli accessori MagSafe come caricabatterie e portafogli non aderiranno bene, ma la ricarica wireless dovrebbe funzionare comunque.

La “Clicks” afferma che un’applicazione complementare è in arrivo sull’Apple store, questa app con il tempo continuerà a conferire nuove funzionalità alla tastiera. Inizialmente la custodia sarà disponibile in due colorazioni: calabrone (giallo) e cielo di Londra (blu-grigiastro). Fisher afferma anche che i primi acquirenti riceveranno la custodia in “Founders Edition“, che da loro un supporto VIP e accesso anticipato a nuove colorazioni.

Clicks sarà disponibile nelle versioni per iPhone 14 Pro dal 1 febbraio e per iPhone 15 Pro da metà Marzo, al prezzo di €126,89 ($139). L’azienda sta anche accettando prenotazioni per un modello di iPhone 15 Pro Max, che arriverà da metà marzo al prezzo di 145,14€ ($159).