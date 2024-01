Per rendere ancora più entusiasmante l’avvento del 2024, la Sony sembra essersi decisa nel rivisitare completamente la scelta per quanto riguarda gli sconti di gennaio sul PlayStation Store.

Finalmente sarà possibile scegliere fra un bel catalogo molto fornito di applicazioni e giochi a prezzi molto più agevoli e convenienti per gli utilizzatori finali.

PlayStation Store, ecco il catalogo degli sconti

Quello che sicuramente è più di spicco fra tutte le offerte proposte riguarda sicuramente il gioco di punta per quanto riguarda il mondo dell’automobilismo, ossia Need for Speed Heat, scontato addirittura del 75%.

Da non tralasciare anche giochi storici come Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy e il gioco open world per eccellenza della casa Ubisoft, ovvero Avatar: Frontiers of Pandora.

Questi sono solo piccoli esempi per quanto riguarda il vastissimo catalogo di giochi che questa nuova promozione di Gennaio ha da offrirci e proporci!

PS Store Gennaio, ecco il catalogo completo

Ma andiamo ad approfondire nella sua completezza quello che è l’offerta che la Sony ci ha voluto proporre per questo nuovo mese del 2024:

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition da € 99.99 a € 24.99 (SCONTO 75%)

Avatar: Frontiers of Pandora da €109.99 a €82.49(SCONTO 24%)

Grand Theft Auto V versione PS4/PS5 da € 59.99 a € 19.79 (SCONTO 67%)

da Hogwarts Legacy Digital Deluxe da € 84.99 a € 42.49 (SCONTO 50%)

Horizon Call of the Mountain da € 69.99 a € 49.69 (SCONTO 29%)

Horizon Forbidden West Complete da € 69.99 a € 49.69 (SCONTO 29%)

Lies of P Deluxe Edition da € 69.99 a € 55.99 (SCONTO 20%)

Lords of the Fallen Deluxe da €79.99 a € 51.99 (SCONTO 35%)

Need For Speed Unbound: Palace da €89.99 a €17.99 (SCONTO 80%)

Persona 5 Tactica da €59.99 a €41.99 (SCONTO 30%)

Returnal Digital Deluxe Edition da €89.99 a €49.49 (SCONTO 45%)

Star Wars Jedi: Survivor Deluxe da €99.99 a €59.99 (SCONTO 40%)

Forspoken da €79.99 a €31.99 (SCONTO 40%)

Ghostrunner da €29.99 a €8.99 (SCONTO 70%)

Mortal Kombat 1 Premium da €99.99 a €59.99 (SCONTO 40%)

RoboCop Rogue City da €59.99 a €41.99 (SCONTO 30%)

Come sfruttare al meglio gli sconti

Ecco a voi l’elenco completo delle vastissime offerte che Sony ci ha voluto proporre per questo mese di Gennaio, non ci resta altro che approfittarne e sfruttare al meglio questi nuovi sconti!