Cooler Master, l’azienda taiwanese che opera nel settore informatico, avrebbe intenzione di presentare un nuovo alimentatore passivo ad alto wattaggio al CES del 2024

L’alimentatore è una componente indispensabile per il PC, permette l’accensione del dispositivo. Collegandolo ad una presa a muro, converte la corrente alternata in corrente continua (tutti i componenti del PC richiedono un’alimentazione a corrente continua). Per avere il massimo delle prestazioni serve l’alimentatore giusto, ovvero quello che ci fornisca la potenza necessaria per far funzionare le restanti componenti in condizioni ottimali.

Secondo una fuga di notizie, la serie X Silent Edge Platinum sarà disponibile in versione da 850 watt e 1100 watt. La fuga di informazioni parlerebbe anche un alimentatore da 1300 watt.

Cooler Master porta su un altro livello il mercato degli alimentatori per PC con il più potente alimentatore passivo mai visto

Il nuovo alimentatore 1100 W X Silent, è il più potente alimentatore senza ventola mai visto in circolazione. Questi alimentatori passivi (senza ventole), attualmente non sono disponibili con una potenza superiore ai 700 Watt. Ecco perché Cooler Master avrebbe di nuovo alzato l’asticella.

Questo nuovo alimentatore da 1100 watt possiede un connettore 12VHPWR per le schede grafiche più recenti (progettato per sostenere un carico fino a 600 W), un connettore “Protocollo USB” e un connettore “PMBUS“. Ha 2 grandi dissipatori di calore, e si può notare anche come parte del case dell’alimentatore venga utilizzato per disperdere il calore.

La variante da 850 watt deriva dall’alimentatore da 750 watt presentato al Computex. Come ci viene suggerito dal suo nome, raggiunge la potenza di 850 watt, ma solo con la rete elettrica da 230 V. Per i paesi che hanno una rete elettrica da 115 V, rimane classificato come 750 watt.

L’alimentatore X Silent Max Platinum da 1300 watt sarebbe provvisto di una ventola standard da 120 mm. La ventola si dovrebbe attivare meno frequentemente rispetto ai tradizionali alimentatori. I dati riguardanti i range di attivazione sono ancora imprecisi, però per non rimanere delusi si spera che l’alimentazione funzioni passivamente fino ai 700 watt o 800 watt.

Anche se Cooler Master deve ancora confermare questi alimentatori, saranno annunciati la settimana prossima al CES di Las Vegas. Questo aumenterebbe le possibilità di vederli sul mercato entro la prima metà del 2024, quindi se ti stai preparando per assemblare il tuo PC e ti attira l’idea di una build silenziosa, tieniti informato.