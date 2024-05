Il sistema operativo per smartphone e tablet maggiormente diffuso in tutto il mondo è senza alcun dubbio Android, il software basato sul robottino verde infatti nelle sue versioni personalizzate dei vari produttori viaggia praticamente su ogni device disponibile al mondo e gode ovviamente di tutti gli aggiornamenti che Google si impegna ad offrire ogni mese sia in termini di sicurezza che in termini di funzionalità, con queste ultime che vengono migliorate nelle maggiori release del sistema.

Ovviamente il sistema operativo riceve delle funzionalità aggiuntive a seconda che si tratti o della versione per smartphone o della versione per tablet, quest’ultima fino ad Android 14 ha sofferto di una grande mancanza che solo appunto con quest’ultima versione è stata colmata solo che in pochi se ne sono accorti, stiamo parlando di una funzionalità legata al multitasking che consente di fare switch tra applicazione in modo molto più facile se si è in possesso di una tastiera per tablet esterna.

Nuova funzionalità

Una volta connessa una tastiera esterna al vostro tablet con Android 14 per usufruire di questa funzionalità vi basterà premere la combinazione di tasti CTRL più TAB, Tenendo premuto poi il tasto CTRL e premendo ripetutamente il tasto TAB potrete spostarvi in un range di sei applicazioni che vengono visualizzate in miniatura e che poi potrete selezionare uno alla volta per poter appunto quella applicazione che farà parte di una lista di sei applicazioni definite come recenti, in tal modo spostarvi tra le applicazioni se siete in possesso di una tastiera esterna sarà molto più semplice rispetto al passato dal dal momento che non dovrete toccare il display del tablet bensì potrete utilizzare soltanto la tastiera che avete in dotazione.

Si tratta di una funzionalità introdotta con Android 14 di cui però in pochi si sono accorti.