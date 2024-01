Dopo quasi un anno, Very Mobile, il brand semivirtuale di WINDTRE, ha aggiornato la lista degli smartphone compatibili con il servizio Wi-Fi Calling, permettendo così a diversi nuovi modelli di beneficiare di questa tecnologia.

Ricordiamo che sia Very Mobile che il principale brand WINDTRE sono stati i pionieri in Italia nell’offrire ufficialmente, dal 2 dicembre 2022, il Wi-Fi Calling, noto anche come VoWiFi (Voice over Wi-Fi), una tecnologia che consente di effettuare chiamate attraverso qualsiasi rete Wi-Fi. Questo è particolarmente utile in aree con scarsa copertura di rete cellulare.

Nuovi smartphone per il Wi-Fi Calling

Il Wi-Fi Calling trasferisce il traffico telefonico da una rete cellulare a una rete Wi-Fi domestica o pubblica, consentendo l’utilizzo del protocollo VoIP. Questa tecnologia è particolarmente vantaggiosa in zone con segnale cellulare limitato.

Very Mobile ha esteso la compatibilità del Wi-Fi Calling anche alle reti Wi-Fi di operatori diversi da WINDTRE a partire dal 21 settembre 2023, ampliando ulteriormente la copertura del servizio.

L’aggiornamento odierno della lista degli smartphone compatibili è il secondo effettuato dall’introduzione del Wi-Fi Calling, risalente al dicembre 2022. L’elenco ora include modelli di vari produttori come Alcatel, Google, Honor, Motorola, Nokia, Nothing, Oppo, Realme, TCL e ZTE, oltre alle marche precedentemente supportate come Samsung, Vivo e Xiaomi.

Tuttavia, è importante notare che gli smartphone Apple iPhone non sono ancora inclusi nell’elenco di Very Mobile, nonostante siano già compatibili con il brand principale WINDTRE grazie all’aggiornamento di iOS 17.2.

Tecnologia di avanguardia per chiamate migliorate

Il continuo aggiornamento della lista di smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling dimostra l’impegno di Very Mobile nel fornire un servizio sempre più accessibile e versatile ai propri clienti. La tecnologia VoWiFi si conferma un elemento cruciale per migliorare l’esperienza di chiamata, specialmente in aree con copertura di rete cellulare limitata. La promessa di un’ulteriore espansione dell’elenco e l’adattamento alle nuove tecnologie evidenziano la costante ricerca dell’eccellenza tecnologica da parte dell’operatore semivirtuale.