Il panorama delle telecomunicazioni italiane potrebbe presto sperimentare un’ulteriore scossa, poiché Swisscom si unisce a Iliad nella corsa per acquisire le attività italiane di Vodafone. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo svizzero, già presente in Italia attraverso Fastweb, è attualmente impegnato in trattative con Vodafone per valutare i dettagli di un’offerta che potrebbe essere formalizzata all’inizio del prossimo anno.

Lotta per le telecomunicazioni italiane

Questa mossa arriva dopo che Iliad ha presentato una proposta di fusione tra le sue attività e quelle di Vodafone in Italia, attraverso la creazione di una nuova entità chiamata “NewCo“. La proposta di Iliad valuta Vodafone Italia a 10,45 miliardi di euro, compresi i debiti. La multinazionale britannica otterrebbe il 50% del capitale sociale della nuova società, oltre a un pagamento in contanti di 6,5 miliardi e un finanziamento soci di 2,5 miliardi. Allo stesso modo, Iliad Italia riceverebbe il 50% del capitale sociale, oltre a un pagamento in contanti di 500 milioni e un finanziamento soci di 2 miliardi.

La proposta prevede che Iliad abbia un diritto di opzione sulla partecipazione di Vodafone nella NewCo, con la possibilità di acquisire annualmente il 10% del capitale azionario a un prezzo per azione determinato. Nel caso in cui Iliad decidesse di esercitare completamente queste opzioni, si genererebbero ulteriori 1,95 miliardi di liquidità per Vodafone.

Da parte sua, Vodafone ha dichiarato che sta “esplorando opzioni con diverse parti” per combinare o vendere le sue attività di telecomunicazioni in Italia, ma ha anche sottolineato che non vi è alcuna certezza che si arrivi a una transazione.

Swisscom si unisce alla corsa

La possibilità di una nuova offerta da parte di Swisscom aggiunge un elemento intrigante alla situazione. La multinazionale svizzera potrebbe differenziarsi da Iliad proponendo una joint venture con Fastweb senza scadenza, mantenendo così un piede nel mercato italiano.

La scadenza chiave sembra essere il 5 febbraio, quando Vodafone diffonderà i risultati trimestrali. In ogni caso, questo sviluppo evidenzia la dinamicità del settore delle telecomunicazioni e come le società stiano cercando attivamente opportunità per consolidare e migliorare la loro posizione di mercato. Resta da vedere quale di queste proposte, se del tutto accettata, plasmerà il futuro delle telecomunicazioni in Italia.