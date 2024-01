Android, i giochi GRATIS di oggi in genere sono a pagamento sul Play Store

Come potrebbe un utente appassionato di smartphone che ama smanettare senza sosta non preferire un terminale Android? Effettivamente risulta davvero difficile che queste tipologie di utenti vadano su altri sistemi operativi, sapendo peraltro ciò di cui possono beneficiare.

Il grande vantaggio ad avere il robottino verde dalla propria parte è quello di potersi affidare ogni mese al Play Store di Google. I contenuti da scaricare al suo interno sono talmente numerosi che molto spesso c’è l’imbarazzo della scelta. Oggi il famoso market tenta di toglierlo, semplicemente proponendo dei giochi e delle applicazioni a pagamento in maniera gratuita.

Come potete notare nel paragrafo che segue, abbiamo indicato solo alcuni dei titoli che oggi sono gratis in maniera eccezionale. Si tratta di quelli più richiesti e di quelli più utili o divertenti a seconda di se si tratta di un gioco o di un’applicazione. Ricordiamo che si tratta di titoli a pagamento, i quali solo oggi sono gratis e che potrebbero tornare dunque ad avere un prezzo entro poche ore.

Android, ecco quali sono i titoli che gli utenti proprio non possono perdersi questa volta

Se siete tra quelli che stanno cercando di convertire un’immagine in un file pdf, ecco che arriva in vostro aiuto Image to pdf Converter. Sono già 1000 le persone che hanno provveduto a scaricare questa nuova applicazione.

Un pacchetto icone molto interessante è il Diamond – Icon Pack, disponibile oggi gratis sul Play Store.

Se volevate un gioco molto bello da giocare, ecco Dungeon Corp (Isle RPG), scaricato già da più di 100.000 persone.