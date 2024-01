Iliad, la nuova offerta costa 9 EURO e regala GRATIS un servizio

Il periodo di Iliad continua ad andare avanti ormai dal 2018, siccome il gestore domina senza problemi su tutti gli altri. In questo momento l’offerta migliore è ancora disponibile sul sito ufficiale e vanta al suo interno diverse soluzioni ottime.

Ricordiamo infatti che oltre a minuti, messaggi e giga, Iliad regala anche un servizio molto importante che è il 5G. Ovviamente c’è una scadenza prefissata: avete ancora oggi per sottoscrivere questa soluzione mobile.

Iliad rende ancora disponibile la sua offerta ma mancano solo 48 ore alla fine

Basta poco per essere felici dal punto di vista telefonico quando si sceglie un’offerta. Negli anni passati era molto più difficile visto che erano pochi i provider a mettere sul piatto contenuti interessanti per prezzi ragionevoli.

Ad oggi l’offerta è molto vasta, con molti più provider tra i quali però domina Iliad. Sul sito ufficiale attualmente è disponibile ancora l’offerta che negli ultimi mesi ha fatto il vuoto dietro di sé, ovvero la Flash 180.

Soluzioni di questo genere sono spesso molto interessanti per via del loro rapporto tra quantità e prezzo, ma in questo caso c’è anche la qualità. Nei 180 giga disponibili c’è anche il 5G, proprio come piace al pubblico. Lo standard di rete è offerto chiaramente gratis, disponibile per tutti coloro che hanno uno smartphone compatibile. Per quanto riguarda il resto, ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi. Il prezzo mensile è di 9,99 € per sempre, con la possibilità di avere anche l’offerta in fibra a prezzo scontato.