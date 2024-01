Ultimamente si sono concluse finalmente le votazioni per eleggere il miglior gioco negli Steam Awards 2023. Votazione che sicuramente non è da poco siccome la vastità di titoli che la piattaforma di acquisto detiene. Riguardo ai nominati non c’erano molte sorprese visto il grande boom di alcuni titoli quest’anno che non hanno lasciato via di scampo nel mondo del gaming.

Steam Awards 2023, quali sono i nominati?

Il 2023 è stato un anno pieno di emozioni e nuove esperienze nel mondo gaming. Tanto che è stata una votazione particolarmente ardua. Essa si è divisa in 11 categorie, però solo una è quella del miglior gioco.

Quest’anno il vincitore dello Steam Awards 2023 si è trovato giochi come Hogwarts Legacy, gioco dalla trama magica. Rivivendo le scie spettrali e magiche di un giovane mago inesperto nel castello di Hogwarts, con lo scopo di diventare uno dei migliori maghi al mondo.

Un altro gioco in classifica è stato Resident Evil 4, remake del gioco pubblicato nel 2005, ricostruito nel minimo dettaglio con qualità grafiche odierne, ma con gameplay identico. Esso si porta una storia davvero travagliata. Infatti dopo 6 anni dall’incidente di Raccoon City, Leon S.Kennedy, dovrà andare alla ricerca della figlia del presidente, in vesti di agente segreto, ma non sa gli orrori che dovra affrontare.

Gli atri giochi in gara nello Steam Awards 2023 come EA Sports FC 24 il gioco annuale di calcio e Lethal Company si sono posizionati anche loro nella classifica. L’ultimo detto è una new entry nel mondo del gaming che ha fatto il boom con il suo stile di gioco horror coop.

E finalmente arriviamo al vincitore del GOTY 2023 dello Steam Awards ovvero Baldur’s Gate 3. Videogioco sviluppato e pubblicato da Larian Studios, che si porta con se una trama davvero particolare e molto ricca di eventi. Esso vede come personaggio un nautiloide che dovrà affrontare delle avventure davvero particolari.

Ecco la classifica: