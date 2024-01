Con l’avvicinarsi dell’atteso Galaxy Unpacked, si gettano ulteriori dettagli sul prossimo Galaxy S24, questa volta concentrati sui prezzi delle riparazioni che Samsung potrebbe adottare per i dispositivi. Un centro di riparazione sloveno ha rivelato i costi previsti per la sostituzione di varie componenti del Galaxy S24, Galaxy S24+, e Galaxy S24 Ultra, offrendo uno sguardo preliminare sui potenziali oneri finanziari che gli utenti potrebbero affrontare in caso di danni o necessità di assistenza tecnica.

Un’analisi dei prezzi per le diverse riparazioni dei Galaxy

Iniziamo con il Galaxy S24 base. La sostituzione della batteria è quotata a 68 Euro, mentre per la riparazione dello schermo e del vetro anteriore, l’importo si attesta a 259 Euro. Il vetro anteriore ha un costo di 165 Euro, mentre quello posteriore richiede un investimento di 71 Euro. Il copriobiettivo della fotocamera è stimato a 42 Euro, e le fotocamere anteriori e posteriori hanno costi distinti di 69 e 99 Euro.

Passando al Galaxy S24+, la batteria viene valutata a 72 Euro. Per la combinazione vetro anteriore e schermo, la spesa prevista è di 255 Euro. I pezzi di ricambio per il vetro anteriore e posteriore hanno prezzi distinti di 175 e 72 Euro, mentre la sostituzione delle fotocamere anteriori e posteriori richiede rispettivamente 75 e 105 Euro. I copriobiettivi per le fotocamere posteriori presentano un costo di 45 Euro.

Nel caso del Galaxy S24 Ultra, i costi salgono significativamente. La sostituzione dello schermo è stimata a 375 Euro, mentre i pannelli per il vetro anteriore e posteriore avranno un costo di 199 e 48 Euro. Le fotocamere anteriori e posteriori sono valutate rispettivamente a 66 e 150 Euro. Per lo chassis del Galaxy S24 Ultra, Samsung prevede un costo di 350 Euro, un incremento di 100 Euro rispetto ai costi associati al Galaxy S24 (233 Euro) e al Galaxy S24+ (243 Euro).

Come la trasparenza sui costi di riparazione contribuisce alla sostenibilità

Questi prezzi forniscono agli utenti una prospettiva chiara dei costi associati alle riparazioni potenziali dei nuovi dispositivi Galaxy S24. Mentre la tecnologia avanzata offre funzionalità all’avanguardia, è importante considerare anche la sostenibilità e l’accessibilità delle riparazioni, elementi che diventano sempre più rilevanti nella progettazione e nell’utilizzo di dispositivi tecnologici. La trasparenza sui costi di riparazione è un passo positivo verso un’esperienza utente più informata e consapevole.