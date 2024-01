Il tanto atteso ASUS ROG Phone 8 è in arrivo, e grazie a leak e rumor, abbiamo ora i primi render del dispositivo, che dovrebbe essere presentato il 16 gennaio. MySmartPrice ha condiviso le immagini del ROG Phone 8 Pro, uno dei tre modelli previsti dalla serie di smartphone da gaming di ASUS, affiancato dal ROG Phone 8 “base” e dal ROG Phone 8 Ultra (o Ultimate), quest’ultimo presumibilmente caratterizzato da specifiche tecniche migliorate.

ROG Phone 8 svela un’estetica squadrata e innovativa

Dal punto di vista del design, il ROG Phone 8 presenta un form factor più squadrato rispetto ai suoi predecessori, attribuibile forse al nuovo alloggio delle fotocamere con dimensioni più generose e una forma praticamente quadrata. Il modulo fotocamera mostra tre obiettivi, uno principale e due di dimensioni più ridotte, oltre a un flash LED.

Il retro dello smartphone è caratterizzato da una serie di punti LED RGB che sostituiranno le scritte RGB presenti sul ROG Phone 7. Questi punti luminosi possono essere personalizzati per visualizzare specifici pattern durante le sessioni di gioco o in risposta a notifiche come messaggi e chiamate.

Sul lato destro del dispositivo troviamo i pulsanti di accensione e regolazione del volume. Il ROG Phone 8 Pro sarà dotato di due porte USB-C per la ricarica, posizionate sul lato destro e inferiore, consentendo il collegamento alla corrente o a accessori esterni come il gamepad dedicato di ROG Phone 8, anche durante sessioni di gioco intense.

Un nuovo standard nel gaming mobile

La parte inferiore del telefono ospita la porta USB-C, lo slot per la SIM, il jack per le cuffie e un altoparlante. Il display del dispositivo dovrebbe essere piatto, con una selfie-camera posizionata centralmente.

Questo nuovo modello sembra presentare una serie di aggiornamenti significativi sia in termini di design che di funzionalità rispetto ai suoi predecessori. L’attenzione ai dettagli, come i LED RGB personalizzabili, evidenzia l’impegno di ASUS nel fornire un’esperienza di gioco unica e personalizzata per gli utenti.

Con l’arrivo del ROG Phone 8 e le sue caratteristiche avanzate, ASUS sembra puntare ancora una volta a consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone da gaming, offrendo agli appassionati un dispositivo all’avanguardia con un design accattivante e funzionalità innovative. Resta solo da attendere l’evento di lancio ufficiale per scoprire tutti i dettagli e le specifiche complete di questo atteso smartphone.