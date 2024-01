AMSL non venderà più macchine per Litografia DUV in Cina

Il governo olandese ha recentemente revocato i permessi concessi ad ASML, un’importante azienda di litografia, per vendere in Cina alcune macchine per la litografia DUV (Deep Ultraviolet). Questa decisione ha implicazioni significative nel settore della produzione di semiconduttori e rivela la complessità delle dinamiche internazionali che coinvolgono le tecnologie avanzate.

Le aziende europee e americane erano precedentemente vincolate da un embargo statunitense, che impediva loro di vendere tecnologie per la produzione di processori avanzati alle aziende cinesi. Questo comprendeva anche la litografia EUV (Extreme Ultra Violet), fondamentale per la realizzazione di semiconduttori con processi produttivi avanzati, come 7 nm, 5 nm e 3 nm. Senza accesso a macchine di litografia di ultima generazione, i produttori cinesi sono in ritardo nella produzione di wafer con alta densità di transistor.

Cosa sono e a cosa servono le macchine per la litografia DUV

Le macchine per litografia DUV (Deep Ultraviolet) sono strumenti utilizzati nell’industria della produzione di semiconduttori per la fabbricazione di dispositivi elettronici avanzati come microprocessori e memorie. La litografia è una parte critica del processo di fabbricazione dei semiconduttori, poiché consente di trasferire i dettagli dei circuiti elettronici su un wafer di silicio.

Le macchine per litografia DUV utilizzano la luce ultravioletta profonda per esporre i circuiti sul wafer di silicio. La luce DUV ha lunghezze d’onda più corte rispetto alla luce ultravioletta tradizionale, consentendo la creazione di strutture più piccole e dettagliate nei circuiti integrati. Esse lavorano con lunghezze d’onda nell’intervallo compreso tra 193 nm e 248 nm. Le lunghezze d’onda più corte permettono una maggiore risoluzione, consentendo la produzione di circuiti più densi.

Il Caso Huawei e SMIC

Huawei ha dimostrato di essere un’eccezione, collaborando con SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) per sviluppare il Kirin 9000S, un processore avanzato utilizzando la litografia DUV spinta a 7 nm. Nonostante le restrizioni, Huawei è riuscita a costruire un processore avanzato, dimostrando la sua capacità di innovare e superare ostacoli tecnologici.

La revoca dei permessi ad ASML per vendere macchine di litografia DUV in Cina è stata una mossa significativa del governo olandese. Queste macchine Twinscan NXT:2050i e NXT:2100i DUV sono essenziali e la restrizione influirà principalmente su SMIC, il principale cliente coinvolto. ASML ha dichiarato che, dal punto di vista finanziario, queste restrizioni avranno un impatto limitato, poiché coinvolgono solo un numero limitato di clienti. Tuttavia, l’impatto su SMIC, che sperava di aumentare la produzione per rispondere alle crescenti esigenze di Huawei, potrebbe essere rilevante. Questo evento evidenzia la complessità delle dinamiche geopolitiche nel settore delle tecnologie avanzate e solleva domande sul futuro delle collaborazioni internazionali nel campo della produzione di semiconduttori.