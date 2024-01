Abbiamo avuto la fortuna di testare il nuovo incisore laser Xtool D1 Pro Kit Deluxe scoprendo pregi e difetti di questo dispositivo.

Dopo aver utilizzato per un certo periodo il XTool D1 Pro, un incisore laser a diodi, posso fornire un’analisi concreta basata sull’uso quotidiano di questo dispositivo. La mia esperienza ha messo in luce vari aspetti del suo funzionamento e dell’efficacia nell’incisione.

Design e materiali

L’xTool D1 Pro si distingue nel campo degli incisori grazie al suo design innovativo e alle caratteristiche avanzate. Realizzato principalmente in alluminio, questo dispositivo vanta una struttura solida e robusta. Le connessioni tra le varie sezioni sono meticolosamente precise, garantendo un’alta qualità costruttiva.

La sua area di incisione di 43 x 40 cm supera la dimensione di un foglio A3, offrendo così ampio spazio per lavorare su materiali di grandi dimensioni. Nonostante questa capacità, l’xTool D1 Pro mantiene un ingombro ridotto rispetto ad altri modelli sul mercato, rendendolo ideale per chi dispone di spazi limitati.

Particolare attenzione è stata dedicata all’organizzazione dei cavi e alla disposizione dei connettori. Questi ultimi sono posizionati strategicamente per facilitare la gestione dei cavi e mantenere l’area di lavoro ordinata e sicura. Le connessioni includono una porta USB per il collegamento al computer, uno slot per schede di memoria, un’antenna per la connessione Wi-Fi e l’ingresso per l’alimentatore, tutte situate comodamente nella parte anteriore destra del dispositivo.

Nella parte anteriore, l’xTool D1 Pro è dotato di un tasto di accensione e spegnimento, ma manca di un sistema di blocco immediato o di una chiave di attivazione. Tuttavia, il dispositivo include un rilevatore di fiamma che disattiva automaticamente l’incisore in caso di piccoli incendi, e un giroscopio che interviene in caso di inclinazioni durante il funzionamento.

Un’innovazione notevole è rappresentata dalla possibilità di acquistare piedini aggiuntivi. Questi, una volta collegati alla struttura esistente, permettono di aumentare il baricentro dell’incisore fino a 90 millimetri. Ciò consente l’utilizzo dell’xTool D1 Pro anche su oggetti più alti, espandendo significativamente le sue potenzialità d’uso.

Modulo Laser

Il xTool D1 Pro offre tre diverse versioni basate sulla potenza del modulo laser integrato. Le opzioni disponibili includono moduli da 5w, 10w e 20w, ognuna progettata per soddisfare specifiche esigenze di incisione e taglio.

Una caratteristica distintiva del modulo laser dell’xTool D1 Pro è la sua protezione in plastica, progettata per prevenire l’interruzione dell’incisione a causa di fumo o polvere generati durante l’uso. Questo dettaglio, spesso trascurato da altri marchi, migliora significativamente la qualità del lavoro finale.

Tuttavia, un aspetto che potrebbe essere migliorato riguarda la messa a fuoco del laser. Sebbene sia sempre precisa e quasi impossibile da regolare erroneamente, il processo di modifica dell’altezza del punto di incisione richiede l’abbassamento di una guida metallica integrata lateralmente nel modulo e lo svitamento di una vite difficilmente accessibile, specialmente per chi ha mani grandi. Una soluzione più immediata e semplice sarebbe stata preferibile.

Utilizzo

L’xTool D1 Pro, come tutti gli incisori laser, richiede particolari precauzioni durante l’utilizzo, a causa della generazione di fumo e cattivi odori. Questo è un effetto normale per un incisore laser, che per incisione brucia le superfici trattate. È fondamentale, pertanto, utilizzare il dispositivo in un ambiente ben ventilato, poiché la sua struttura non include una scatola di ventilazione.

A differenza di altri modelli testati, questo incisore si distingue per l’inclusione di un’applicazione dedicata, xTool Creative Space.

Anche se l’xTool D1 Pro può essere utilizzato con software esterni come Lightburn, disponibile a pagamento per Windows e Mac, e Laserbox per iPhone e Android, xTool Creative Space offre un’alternativa intuitiva e personalizzata. L’applicazione è facile da installare e consente il collegamento dell’incisore al computer via USB o WiFi. Include una varietà di forme, testi e strumenti di disegno vettoriale, rendendo l’incisione e il taglio laser accessibili anche ai principianti.

xTool Creative Space include scheda progetti, che fornisce visualizzazioni dettagliate dei materiali utilizzati, istruzioni passo-passo e impostazioni consigliate in base al materiale. Questa funzionalità rende l’app non solo semplice, ma anche estremamente utile per chi si avvicina per la prima volta all’incisione e al taglio laser.

Non specifichiamo ulteriori dettagli in questa recensione ma vi lasciamo al video in modo che possiate apprezzare le caratteristiche di questo meraviglioso incisore laser.

Videorecensione

Prezzo

Il prezzo di listino dell’xTool D1 Pro supera i 1000 € )non vi specifichiamo il prezzo preciso poiché potreste trovare nel video o in fondo a questo articolo degli sconti). Questo prezzo si allinea a quello degli incisori laser presenti sul mercato, con la differenza che l’xTool D1 Pro si distingue per le sue numerose funzionalità e, soprattutto, per la sua semplicità di utilizzo.

Il laser è acquistabile attraverso la pagina ufficiale.