Già da quanto comunicato proprio dalla grande azienda di Minato a metà dicembre, si erano create delle grandi aspettative su questi sconti entranti nel PlayStation Store riguardanti il mese di gennaio. Sembra che la parola data sia stata rispettata a pieno merito.

Per tutti i gamers che vogliono vivere nuove avventure ed esperienze spendendo poco, i giochi a meno di 20 euro nel PlayStation Store fanno al loro caso.

PlayStation Store, quali sono i giochi a meno di 20 euro?

Sicuramente dopo questi sconti, PlayStation si è superata, portando grandi giochi ad un prezzo veramente ridotto. Infatti nei giochi a meno di 20 euro ci sono una grande vastità di giochi dove sono presenti anche grandi titoli.

Ecco la lista dei giochi più scelti in questa promo:

Grand Theft Auto V PS4|PS5

Assassin’s Creed Valhalla PS4|PS5

Gotham Knights PS5

Red Dead Redemption 2 PS4

God of War PS4

Resident Evil Village PS4|PS5

Assetto Corsa Competizione PS5|PS4

Far Cry 6 PS5|PS4

E molti altri titoli

Certo è presente una varietà infinita di titoli, ma dobbiamo sicuramente trovare il gioco che fa più al caso nostro.

Se vogliamo ritornare nella vecchia era dei cowboy, il PlayStation Store ci da l’opportunità di fare rapine e godersi il paesaggio grazie a Red Dead Redemption 2. Sequel della grande azienda Rockstar Games, ci propone di vestirsi nei panni del vecchio e saggio Arthur Morgan facendoci vivere a pieno la vita travagliata e spericolata della sua banda. Se invece vogliamo creare noi una banda è disponibile la modalità online.

Se invece ci piace la sensazione del cuore in bocca con finali horror, la nostra scelta andrà per Resident Evil Village. Gioco che ci farà rivivere gli strani incontri di Ethan Winters che nel ritrovare sua figlia si imbatterà in incontri e vicende paranormali.

Le persone a cui piace l’adrenalina non possono essere messe da parte. Ecco perché c’è negli sconti del PlayStation Store, Assetto Corsa. Gioco perfetto per chi vuole sfrecciare su circuiti di tutto il mondo.

Oltre a questi lo store è pieno di altri titoli a meno di 20 euro da non farsi scappare.