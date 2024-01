Anche il 2023 è terminato, e come ogni anno si tirano le somme di ciò che è accaduto, rivelando le tendenze e i dati della piattaforma durante tutto l’anno. In Italia 19.7 milioni di persone utilizzano TikTok, mentre in Europa ben 150 milioni! In Italia sono andati particolarmente virali tik toker di origine napoletana, come New Martina, Donato De Caprio e Luigi Pisacane.

TikTok: cosa hanno in comune questi 3 tik toker di origine campana?

Questi tik toker, oltre al territorio, hanno in comune il fatto che partono tutti quanti dal basso. Raccontano le storie della loro vita, praticando dei mestieri che sembravano spariti. I loro numeri sono incredibili: “Buongiorno Pescheria” conta 1.5 milioni di follower e quasi 76 milioni di mi piace. Donato ha invece mantenuto una certa coerenza, acquisendo 4 milioni di follower e 96 milioni di mi piace. New Martina è forse la migliore tra loro. 7.1 milioni di follower su TikTok e oltre 177 milioni di mi piace. Sono però le visualizzazioni a lasciare tutti a bocca aperta; c’è un video che supera 154 milioni di visualizzazioni, mentre un altro addirittura 458 milioni.

Quali sono i 10 tik toker italiani più evidenti nella sezione “per te” nel 2023?