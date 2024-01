Il Samsung Galaxy S24 continua a essere al centro dell’attenzione, suscitando aspettative e curiosità tra gli appassionati di tecnologia. Le numerose indiscrezioni e i leak che circolano da settimane, se non mesi, hanno contribuito a delineare il profilo di questo prossimo top di gamma di Samsung. La data ufficiale di presentazione è fissata per il 17 gennaio durante l’evento Galaxy Unpacked 2024, che avrà luogo a San Jose, California.

Prenota il Galaxy S24 e vivi con giga illimitati

In questa fase di fervente attesa, emerge un’interessante iniziativa lanciata da WINDTRE, che aggiunge un ulteriore elemento alla narrazione attorno al Galaxy S24. L’operatore offre la possibilità di prenotare un modello di Samsung Galaxy S24 all’interno della promozione Full 5G S24 Edition, garantendo contemporaneamente l’accesso a giga illimitati per alcuni mesi e offerte speciali presso i punti vendita dell’operatore.

Secondo quanto dichiarato da WINDTRE, questa iniziativa permette agli interessati di prenotare uno tra i modelli Galaxy S24, S24+, e S24 Ultra attraverso il sito dell’operatore, nell’ambito della promozione Full 5G S24 Edition. L’acquisto a rate dello smartphone deve avvenire entro il 30 gennaio per poter beneficiare della promozione di giga illimitati fino al 30 giugno 2024.

L’offerta è estesa sia ai nuovi clienti che a quelli già esistenti, garantendo minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 50 minuti verso alcune destinazioni estere, 200 SMS, 200 giga di traffico dati (anche in 5G), e assistenza telefonica prioritaria, il tutto a un costo mensile di 14,99 euro.

Offerta WINDTRE esclusiva!

È fondamentale sottolineare che la promozione, legata ai giga illimitati, è limitata nel tempo, e una volta terminata, l’offerta tornerà ai 200 giga mensili previsti originariamente. Inoltre, questa iniziativa è disponibile anche in una versione denominata Full 5G S24 Edition Reload exChange. In questa variante, è possibile recarsi presso un negozio WINDTRE con uno smartphone usato e, previa valutazione delle sue condizioni, ottenere un rimborso fino a 800 euro sull’acquisto a rate del Galaxy S24 o di qualsiasi altro smartphone presente nel listino dell’operatore.

Per aderire a questa offerta e prenotare i nuovi Samsung Galaxy S24, gli interessati possono visitare la pagina dedicata sul sito dell’operatore, compilare il form con i propri dati di contatto e selezionare il punto vendita WINDTRE in cui desiderano effettuare la prenotazione. In questo modo, WINDTRE amplifica l’entusiasmo intorno al Galaxy S24, offrendo vantaggi aggiuntivi e confermando l’interesse crescente nei confronti di questo dispositivo.