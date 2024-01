Very Mobile è un operatore virtuale che riscuote un grande successo sul mercato della telefonia mobile italiana.

Molti sono gli utenti che negli ultimi anni hanno deciso di affidarsi alle tariffe convenienti di questo operatore, tanto che attualmente esso conta oltre 3 milioni di clienti in tutto il nostro territorio.

La causa di tutto questo successo è sicuramente da imputare alla vasta gamma di tariffe telefoniche che Very Mobile ha a disposizione per tutte le tipologie di clienti.

Inoltre con Very è possibile sottoscrivere dei contratti anche con la nuova tecnologia eSIM che permette di avere un modo di incredibili vantaggi come una copertura del 99,7%.

Very Mobile, le promozioni disponibili per gennaio 2024

Anche per il nuovo anno l’operatore non è certo impreparato e presenta invece una serie di incredibili offerte pensate per il passaggio da qualsiasi gestore.

Per tutti i clienti che vogliano passare a Very Mobile da TIM, Vodafone, WindTre, Kena Mobile, ho.Mobile e Spusu:

270 GB di internet più chiamate e messaggi illimitati a 13,99 euro al mese

più chiamate e messaggi illimitati a 13,99 euro al mese 200 GB di internet più chiamate e messaggi illimitati a 12,99 euro al mese

Per tutti i clienti che vogliano passare a Very Mobile da Iliad, 1Mobile, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO: