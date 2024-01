Il lancio dei nuovi dispositivi Samsung Galaxy S24 è imminente, l’attenzione degli appassionati di tecnologia è saldamente rivolta verso le caratteristiche e le innovazioni che la casa sudcoreana ha in serbo per il 2024. Le ultime informazioni giunte dalla rete, evidenziano alcuni dettagli impressionanti del modello Ultra, che promettono di alzare ulteriormente l’asticella per quanto riguarda la fotografia e la registrazione video.

Una delle caratteristiche di punta del Samsung Galaxy S24 Ultra è la capacità di girare video in 4K a 120 fps, offrendo una qualità e una fluidità senza precedenti. Questa innovazione è destinata a soddisfare gli appassionati di videografia e coloro che cercano prestazioni di alto livello per la registrazione dei momenti più preziosi.

Tutto ciò che si sa al momento del Samsung Galaxy S24 Ultra

La notizia sorprendente è che alcuni rivenditori brasiliani hanno già esposto i poster pubblicitari dei nuovi smartphone, in particolare del modello Ultra. L’immagine mostra chiaramente il Samsung Galaxy S24 Ultra, mentre un manifesto più piccolo accanto rivela la gamma di colori disponibili per l’intera serie S24.

Il poster principale rivela il tema della campagna marketing: “Samsung Galaxy S24 Ultra – Con il potere di Galaxy AI”. Questo conferma le speculazioni precedenti che suggerivano un focus particolare sulle funzionalità di intelligenza artificiale. Secondo un leak proveniente da Walmart, le principali funzioni IA si concentreranno sull’editing fotografico e video, migliorando gli scatti in modalità zoom in condizioni di scarsa luminosità e offrendo la traduzione automatica delle chiamate da una lingua all’altra. Anche se il poster non fornisce dettagli dettagliati sul Galaxy S24 Ultra, conferma alcuni aspetti chiave. La colorazione grigia sin dal lancio è sottolineata, indicando che potrebbe essere attribuita al corpo in titanio del dispositivo, seguendo l’esempio di altri dispositivi di punta come l’iPhone 15 Pro e Pro Max.

Riguardo alla configurazione delle fotocamere, il Samsung Galaxy S24 Ultra si distinguerà con quattro potenti lenti posteriori. Tra queste, spicca una lente principale Samsung ISOCELL HP2SX da 200 MP, affiancata da un ultra-grandangolo Sony IMX564 da 12 MP e lenti zoom da 3x e 5x rispettivamente. La presenza di una S Pen coordinata sottolinea l’impegno continuo di Samsung nel fornire soluzioni innovative per la produttività e la creatività degli utenti. Mentre l’attesa per il lancio ufficiale cresce, l’entusiasmo intorno al Samsung Galaxy S24 Ultra è alimentato da queste anticipazioni, promettendo una combinazione di potenza, innovazione e funzionalità intelligenti che faranno sicuramente parlare di sé nel mondo degli smartphone di fascia alta.