Euronics, con la sua campagna promozionale regali last minute, vuole cercare in tutti i modi di continuare ad attirare i consumatori presso i propri punti vendita, mettendo sul piatto una serie di occasioni uniche a prezzi praticamente mai visti prima d’ora.

Il risparmio da Euronics è assolutamente di casa in tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale, con la possibilità comunque di mettere le mani su prodotti di altissimo livello, al giusto prezzo finale di vendita. Gli acquisti possono tranquillamente esser completati nei vari negozi sparsi per il territorio, con piccole differenze in relazione al socio di appartenenza.

Euronics: offerte da non credere nel volantino

Il volantino parte subito con il botto, infatti potete pensare di acquistare un Apple iPhone 15, un top di gamma a tutti gli effetti di questo 2023, a soli 899 euro, nella variante con 128GB di memoria interna. Alla stessa cifra si può acquistare un modello Android altrettanto richiesto, il Galaxy Z Flip5.

Dimezzando completamente la spesa, ecco che si potranno mettere le mani su Xiaomi 13T, disponibile nella variante da 8 e 256GB di memoria interna, oppure per scendere poi verso Galaxy A54 a 369 euro, Galaxy A34 a 299 euro, Redmi Note 12 Pro, in vendita a 249 euro, Oppo A78 a 199 euro, Honor 90 a 399 euro, Honor X8a a 179 euro, Realme 11 Pro+ 5G, che viene anch’esso commercializzato sempre a poco meno di 400 euro.

Il volantino Euronics è disponibile solo ed esclusivamente fino al 3 gennaio 2024, anche sul sito ufficiale.