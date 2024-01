Il marchio globale di tecnologia HONOR ha annunciato con grande entusiasmo il lancio del nuovissimo HONOR Magic6 Lite, un dispositivo che promette di solleticare l’interesse degli appassionati di smartphone di fascia media grazie alle sue caratteristiche eccezionali. Questo nuovo modello si unisce alla già acclamata serie Magic, portando con sé una combinazione di qualità di visualizzazione superba, capacità fotografiche innovative e miglioramenti significativi nelle prestazioni della batteria e dell’hardware.

George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd, ha dichiarato con convinzione: “Siamo entusiasti di presentare HONOR Magic6 Lite, uno smartphone che incarna il nostro impegno nel spingere i limiti dell’innovazione e offrire un’esperienza eccezionale all’utente. Dall’incredibile display al potente sistema fotografico, dalle impressionanti caratteristiche di durabilità alle straordinarie performance dell’hardware, HONOR Magic6 Lite rappresenta veramente la nostra ambizione nel voler creare un nuovo mondo intelligente alla portata di tutti“.

L’introduzione del nuovo standard per gli smartphone di fascia media

Uno dei punti di forza di questo nuovo smartphone è la sua resistenza alle cadute e la durabilità del display grazie alla tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop. Certificato cinque stelle da SGS per resistenza complessiva alle cadute, il display utilizza materiali di nuova generazione e una tecnologia di ammortizzazione avanzata, garantendo una robustezza senza pari anche in situazioni di caduta da un’altezza di 1,5 metri.

Dal punto di vista visivo, HONOR Magic6 Lite si distingue con un eccezionale display curvo AMOLED da 6,78 pollici, caratterizzato da una risoluzione di 1,5K, una vasta gamma di colori DCI-P3 al 100%, e il supporto fino a 1,07 miliardi di colori. Ciò si materializza in immagini estremamente nitide, caratterizzate da dettagli cristallini e colori vividi. In aggiunta, la considerazione di HONOR per la salute visiva degli utenti si evidenzia mediante caratteristiche di protezione oculari come il PWM Dimming a 1920Hz, il Low Blue Light, il Dynamic Dimming e il Circadian Night Display.

Il reparto fotografico di HONOR Magic6 Lite è all’avanguardia, con un triplo sistema fotografico composto da una fotocamera Ultra-Clear da 108 MP, una ultra-grandangolare da 5 MP e una macro da 2 MP. La fotocamera principale da 108 MP cattura dettagli brillanti grazie al grande sensore da 1/1,67 pollici e all’ampia apertura f/1,75, offrendo inoltre un zoom 3X di alta qualità e un eccezionale motion capture engine per scatti nitidi in qualsiasi situazione.

Prestazioni al top con Qualcomm Snapdragon 6 Gen 18

Sottolineando la versatilità fotografica, la fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP offre un ampio campo visivo di 110°, ideale per paesaggi estesi e foto di gruppo, mentre la fotocamera macro da 2 MP consente scatti ravvicinati con chiarezza e dettagli eccezionali.

Dal punto di vista delle prestazioni, HONOR Magic6 Lite ottiene la certificazione DXOMark Battery Gold Label grazie alla sua batteria da 5300mAh resistente e a lunga durata, in grado di alimentare il dispositivo per 2 giorni con una sola carica. Il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 18 garantisce eccellenti capacità di punta, con un aumento del 35% delle prestazioni della GPU e del 40% dell’efficienza della CPU, assicurando produttività e intrattenimento senza rallentamenti.

HONOR Magic6 Lite integra l’ultima versione di MagicOS 7.2, basata su Android 13, offrendo accesso a funzioni aggiornate e personalizzate come la suite HONOR Docs, ideale per chi lavora da remoto. Il design elegante e moderno del dispositivo, disponibile in quattro varianti di colore – Sunrise Orange con pelle vegana, Emerald Green e Midnight Black – testimonia l’impegno di HONOR nella cura dei dettagli e nell’offrire un prodotto esteticamente accattivante.

Funzioni aggiornate e personalizzate per un’esperienza intelligente

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, l’HONOR Magic6 Lite sarà disponibile su hihonor in Italia a partire dal 2 gennaio 2024 al prezzo di partenza di 399,90€ (prezzo al pubblico 349,90€), con un’offerta lancio che lo proporrà a 349,90€ per il primo mese. In conclusione, HONOR Magic6 Lite si presenta come un dispositivo che offre una combinazione equilibrata di innovazione, prestazioni e durabilità, posizionandosi come un’eccellente opzione nella fascia media degli smartphone.