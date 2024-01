Il 2024 è alle porte, oppure è già arrivato, dipende da quando leggerete quest’articolo. Come ogni anno i rilasci dei videogiochi iniziano lentamente, ma non per questo però sono da trascurare, alcuni sono degni di nota

Di seguito, troverete un elenco con i 10 videogiochi più importanti che usciranno a gennaio. In particolare, torna il nuovo capitolo di una saga di videogiochi di combattimento e uno dei capolavori più amati sta per diventare ancora più bello con una remastered.

I videogiochi di Gennaio: Palworld

Palworld è un gioco dove si vive una vita lenta e arricchita da creature misteriose, i “Pals”, oppure ci si lancia in battaglie all’ultimo sangue con i bracconieri. Puoi far combattere i Pals, allevarli, aiutarli nell’agricoltura o farli lavorare nelle fabbriche. Puoi anche venderli o addirittura macellarli per mangiarli, cosa però vietata dalla legge nel gioco. La data di uscita è prevista per gennaio 2024 su PC (accesso anticipato).

Momodora: Moonlit Farewell

Momodora: Moonlit Farewell è l’ultimo capitolo della serie di Momodora e si svolge 5 anni dopo le avventure di Momodora III. Imbarcati in una missione divina con Momo, alta sacerdotessa del villaggio di Koho, per salvare il suo popolo dalla distruzione imminente per mano delle orde di demoni evocate da un campanaro malevolo. La data di lancio è fissata per l’11 gennaio 2024 su PC.

Prince of Persia: La corona perduta

E’ tempo di scrivere una nuova leggenda, vestendo i panni del prodigio armato di spada Sargon. Entra in un mondo mitologico, ispirato alla Persia, che è in preda a una maledizione corruttrice. Lanciati in combattimenti acrobatici con straordinari poteri temporali e super abilità per esplorare i diversi biomi, ambienti pieni di nemici corrotti dal tempo e belve mitologiche. La data di uscita è il 18 gennaio 2024 su Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

The Cub

Una piattaforma impegnativa per fare Parkour ispirata ai classici giochi SEGA degli anni ’90, ma con idee e colpi di scena moderni. Fai Parkour attraverso i resti dell’umanità di un mondo post-apocalittico, supera la fauna selvatica evoluta e la pericolosa flora ibrida. Risolvi enigmi ambientali e resta un passo avanti rispetto ai nemici che ti inseguono in una contorta caccia. La data di uscita è fissata per il 19 gennaio 2024 su Nintendo Switch, PC, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

The Last of Us Part II Remastered

Dopo 5 anni dal loro pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti post-pandemia, Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, nel Wyoming. Vivere in una fiorente comunità di sopravvissuti ha concesso loro pace e stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e dei sopravvissuti più disperati. Quando un evento sconvolge quella pace, Ellie intraprende un viaggio implacabile per portare avanti la giustizia, mentre si confronta con le devastanti ripercussioni fisiche ed emotive delle sue azioni. La Remastered verrà rilasciata il 19 gennaio su Play Station 5.

Graven

Azione, mistero e una possibilità di redenzione ti aspettano nel grintoso puzzle d’azione in prima persona Graven. Esplora un mondo oscuro e fantasy nei panni di un fedele sacerdote dell’ordine ortogonale ingiustamente condannato e esiliato a vita per un crimine commesso in difesa di un altro. Rivivi in ​​una piccola imbarcazione, alla deriva in una palude. Uno straniero ti traghetta su una terra solida e ti concede solo vaghe istruzioni, insieme a un bastone e un libro misteriosi, con i quali dovrai svelare gli inganni e distruggere le misteriose perversioni che invadono la realtà stessa. Il rilascio è fissato per il 23 gennaio 2023, per Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Rilasciata per la prima volta nel 2001, la serie Ace Attorney ha dato vita al genere Courtroom Battle di giochi di avventura testuali. Phoenix Wright passa il testimone ad Apollo Justice in questa nuova trilogia, che ripercorre la crescita di Apollo come avvocato mentre naviga l’età oscura della legge. La splendida grafica HD e l’abbondanza di bonus speciali rendono, questa versione definitiva, obbligatoria da giocare. Giocabile dal 25 gennaio su Nintendo Switch, PC, PS4 e Xbox One.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu, due straordinari eroi, vengono uniti dalla mano del destino, o forse da qualcosa di più sinistro. Vivi l’esperienza del Giappone ed esplora tutto ciò che le Hawaii hanno da offrire in un’avventura RPG così grande che abbraccia il Pacifico. Verrà rilasciato dal 26 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Tekken 8

Le caratteristiche dei personaggi sono state completamente ridisegnate. Modelli più elaborati e altamente dettagliati, costruiti partendo da zero. La grafica ad alta fedeltà supera i limiti degli hardware di nuova generazione, aggiungendo nuovo peso e atmosfera alle battaglie distintive di TEKKEN. Ambienti vividi e palcosceni distruttibili si combinano per creare un travolgente senso di immersione, creando l’esperienza di gioco definitiva. In uscita dal 26 gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

BlazBlue: Entropy Effect

BlazBlue: Entropy Effect è un nuovo gioco che fa parte della popolare serie BlazBlue. È un gioco d’azione rogue-lite sviluppato e pubblicato da 91Act con l’autorizzazione di Arc System Works, un rinomato sviluppatore ed editore di giochi d’azione giapponese. La versione ad accesso anticipato del gioco è stata rilasciata su Steam il 16 agosto 2023. Successivamente è stata aggiornata, aggiungendo due nuovi personaggi nei mesi di settembre e novembre. Il gioco ha ricevuto una valutazione “straordinariamente positiva” nell’ultimo mese. La versione completa del gioco uscirà il 31 gennaio 2024 su PC.