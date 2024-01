Xbox Game Pass continua ad essere un ottimo affare per gli utenti Xbox. Abbiamo fatto qualche ricerca, acquistando il Pass, il costo è molto più basso di quanto avremmo speso comprando ogni gioco aggiunto al Pass nel 2023.

Il 2023 è stato un anno infernale per Xbox, poiché dopo gli ultimi anni di studio e acquisizioni, è riuscita finalmente a vedere i risultati del proprio lavoro. L’Xbox Game Pass, ne è l’esempio più evidente. L’abbonamento Xbox è l’orgoglio del portafoglio di giochi di Microsoft.

Ma quanto vale realmente il sevizio che ci viene offerto da Microsoft?

Nonostante i prezzi dell’abbonamento siano aumentati ad Agosto, e il dirigente Phil Spencer ha avvertito che le future variazioni dei prezzi sono inevitabili, l’offerta che ci viene proposta è ancora promettente.

Secondo alcuni dati, il valore totale dei giochi aggiunti al Game Pass (senza sconti) nel 2023 è di:

$ 8.763 negli Stati Uniti

£ 7.695 nel Regno Unito

CA $ 11.425 in Canada

A $ 13.392 in Australia

€ 8.879 in Europa

R$ 36.898 in Brasile

I più importanti successi di quest’anno di Microsoft comprendono Starfield, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush e Redfall. Insieme ai successi Microsoft si aggiungono al servizio giochi di terze parti. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Dead Space, Remnant 2, Atomic Heart. Sono stati tutti grandi successi elettrizzanti da vedere apparire nel Game Pass, dai sconcertanti capolavori di Cocoon alle avventure culinarie di Vebna.

Il 2023 è stato un anno straordinario per giocare ai giochi Xbox. Il 2024 sarà un altro fantastico anno pieno di giochi. Buon anno nuovo a tutti. E non dimenticatevi di seguire le nostre news.