Il nuovo anno è appena iniziato e non sai cosa vedere su Disney Plus? Dai un’occhiata alle novità nel mese di gennaio 2024, tra attesissime serie TV e fantastici film. Ci sono molti titoli e grandi novità che ti aspettano.

Il nuovo anno inizia alla grande, l’unica difficoltà sta nello scegliere cosa guardare. Ecco cosa ci offre Disney Plus e cosa potremo vedere dopo le festività.

Disney+: novità tra le serie TV in uscita a gennaio

Quali sono le novità di gennaio 2024 tra le serie TV che possiamo vedere su Disney +? Diamo un’occhiata ai titoli che sono in programma nel calendario:

Class of ’09 , disponibile dal 3 gennaio 2024

, disponibile dal 3 gennaio 2024 Welcome to Wrexham 2 , continuano le avventure di Rob McElhenney e Ryan Reynolds alla guida del Wrexham, disponibile dal 10 gennaio 2024

, continuano le avventure di Rob McElhenney e Ryan Reynolds alla guida del Wrexham, disponibile dal 10 gennaio 2024 Echo , uno spin-off di Hawkeye, la nuova serie Marvel sarà disponibile dal 10 gennaio 2024

, uno spin-off di Hawkeye, la nuova serie Marvel sarà disponibile dal 10 gennaio 2024 The Artful Dodger , lo spin-off di Oliver Twist sarà disponibile a partire dal 17 gennaio 2024

, lo spin-off di Oliver Twist sarà disponibile a partire dal 17 gennaio 2024 American Horror Stories 3 , intitolata Coven, sarà disponibile dal 24 gennaio 2024

, intitolata Coven, sarà disponibile dal 24 gennaio 2024 Percy Jackson e gli dèi dell’Olimpo , il finale di stagione sarà disponibile dal 31 gennaio 2024

, il finale di stagione sarà disponibile dal 31 gennaio 2024 Cristóbal Balenciaga, arriva la serie drama ispirata alla vita di uno degli stilisti più rinomati di tutti i tempi. Disponibile dal 19 gennaio 2024

A Real Bug’s Life – Megaminimondo, la docuserie di Nation Geographic sarà disponibile dal 24 gennaio 2024

I film che usciranno a gennaio su Disney +, ecco i titoli

Il film più atteso tra tutti i titoli è The Creator, questo film tratta di tematiche attuali come la AI (Artificial intelligence). La pellicola con John David Washington, Gemma Chan e Ken Watanabe è ambientata nel mezzo di una guerra futuristica che vede come avversari la razza umana e le forze d’intelligenza artificiale. Il film ha come protagonista su Joshua, ex agente delle forze speciali, che ha perso di recente la moglie e viene reclutato per un’ardua missione. Joshua deve dare la caccia all’architetto dell’avanzata AI, che ha sviluppato un arma misteriosa. Il nostro protagonista riuscirà, con una squadra di persone valorose e coraggiose, a sconfiggere i nemici che si metteranno sul suo cammino?

Per scoprire se il nostro eroe riuscirà a concludere con successo la missione, dovremo aspettare l’uscita su Disney Plus, che è fissata per il 17 gennaio 2024. In attesa del film The Creator, festeggiate il nuovo anno e godetevi tutti i titoli che lo accompagnano.