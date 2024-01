HP vuole presentare al CES 2024 nuovi modelli di monitor da gaming tra cui l’ Omen Transcend 32 pollici OLED con display UHD da 32 pollici, risoluzione 4K per un’ immagine più dettagliata e chiara e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz per far si che il monitor non si blocchi durante le fasi di gioco. Il nuovo monitor di HP promette di offrire prestazioni migliori e funzionalità senza precedenti sbaragliando la concorrenza nel presentare i nuovi modelli al mondo in occasione del CES 2024 come molti altri marchi stanno facendo in questo momento.

Lo schermo da 1.000 nits di luminosità di picco, quando si visualizzano contenuti HDR e la Dolby Vision garantiscono visioni più nitide delle immagini e simili alla realtà; inoltre grazie ad una nuova funzionalità inserita da HP chiamata KVM integrate si possono controllare contemporaneamente due PC utilizzando un solo set di mouse e tastiera, ideale soprattutto per chi vuole mantenere sotto controllo diverse attività nello stesso momento.

HP Omen Transcend 32 pollici caratteristiche

HP ha sviluppato su questo monitor un sistema di raffreddamento in grado di garantire prestazioni migliori senza modificare troppo il design; questa tecnologia si chiama Tempest Monitor Cooling Technology. Utilizza una doppia ventola e un sistema di dissipazione del calore a base di liquido per mantenere il monitor fresco. Per quanto riguarda le porte di ingresso-uscita nell’ HP Omen Transcend 32 sono presenti una porta DisplayPort 2.1, due porte HDMI 2.1, una porta USB-C upstream con alimantazione da 140W, tre porte USB-A 3.2 e una USB-C con alimentazione da 15W.

Grazie a queste caratteristiche il monitor di HP è in grado di competere con altri marchi produttori di monitor da gaming offrendo qualità e funzionalità all’ avanguardia per tutti i giocatori che richiedono un display OLED con visibilità migliore rispetto ai modelli precedenti. HP Omen Transcend 32 pollici sarà presentato al CES 2024 così da presentare al pubblico le nuove tecnologie che la casa produttrice ha realizzato e sperimentato.