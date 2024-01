Flutter è un framework open-source creato da Google nel 2018, è utilizzato da molti utenti per creare applicazioni compatibili sia per iOS che per Android, sfruttando la potenza di alcuni linguaggi di programmazione come Dart, C e C++. Flutter però ha sempre dovuto fare i conti con un problema che si porta dietro da ormai troppo tempo, un problema relativo allo scorrimento, mai effettivamente risolto o preso seriamente in considerazione dagli sviluppatori. Tuttavia nelle ultime ore alucuni dev di Google hanno proposto una soluzione che sarà implementata nel prossimo aggiornamento di Flutter, una soluzione che potrebbe finalmente mettere la parola fine su questo problema.

La grande caratteristica che ha contraddistinto questo framework è il suo SDK (Software development kit), che permette alle app di sembrare “native”, in breve, lo scopo di Flutter è quello di far sembrare qualsiasi applicazione sviluppata con questo linguaggio, nativa appunto, nel corso del tempo però si è palesato agli utenti il bug di cui via abbiamo parlato, problema che adesso gli sviluppatori di Flutter vogliono risolvere.

Il nuovo aggiornamento di flutter risolverà Il bug dello scorrimento

Nello specifico il bug in questione interessa lo scorrimento delle pagine: utilizzando un’app Android o iOS la velocità di scorrimento sembra non cambiare mai, l’utente è infatti libero di scorrere con un dito o con due dita sulla pagina, senza che la velocità cambi in alcun modo. Lo stesso però non si può dire per le app sviluppate con l’SDK Flutter, dove scorrendo la pagina con due dita la velocità di scorrimento raddoppia rispetto all’esecuzione della stessa operazione con un solo dito.

Il Team di sviluppo di Flutter era già a conoscenza di questo problema da molti anni, non riuscendo mai a trovare una soluzione decisero di non intervenire, di recente però un collaboratore di Flutter ha proposto una soluzione che se implementata permette lo scorrimento con le stesse modalità utilizzate su Android.

La proposta di questo sviluppatore è stata accettata e quindi verrà ufficialmente implementata con il nuovo aggiornamento di flutter, ovvero la versione 3.18, la versione beta di questo aggiornamento è già disponibile. Flutter utilizzerà dunque, in maniera automatica, il comportamento di scorrimento corretto per adattarsi alla piattaforma sulla quale si trova. Infine sempre il team di sviluppo, ha fornito un’alternativa anche per utenti nostalgici, coloro che preferiscono rimanere con il classico scorrimento potranno farlo, e tutto grazie a dei comodi script che troverete proprio sul sito ufficiale di Flutter.