Ayaneo, recentemente, sta rilasciando una serie di novità davvero interessanti. Dopo il lancio di un’incredibile console portatile l’azienda si è dedicata al lancio di una nuova scheda video portatile. È un prodotto davvero particolare che certamente attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati del settore. Si tratta della nuova Starship Graphics Dock AG01, una scheda video portatile realizzata soprattutto per tutti i giocatori in ambiente Windows. Quali sono le sue caratteristiche principali?

Ayaneo lancia una nuova scheda video portatile

L’azienda è particolarmente nota per i suoi prodotti ispirati al passato dell’informatica e dispositivi riservati al mondo del gaming. La nuova scheda grafica di Ayaneo presenta un design ispirato all’esplorazione spaziale. Nel dettaglio, all’esterno è presente un anello RGB che attirerà l’attenzione ovunque la scheda portatile verrà posizionata.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo integra una scheda grafica mobile AMD Radeon RX 7600M XT. Quest’ultima si basa sull’architettura RDNA 3. Per il supporto alle interfacce troviamo OCuLink o USB4.

Inoltre, è disponibile il supporto ad una vasta varietà di interfacce ad alta velocità. Tra queste troviamo USB4, DP 2.0, HDMI 2.1 e OCuLink. Per quanto riguarda la memoria massima supportata della scheda video portatile questa corrisponde a 8 GB in GDDR6. In questo caso, la cache sarà da 32 MB e la banda massima per la memoria è di 18 Gbps. La potenza di questo dispositivo arriva a 120W. L’interfaccia memoria, invece, corrisponde a 128–bit.

Per il momento Ayaneo ha solo presentato al pubblico la sua nuova scheda video portatile. Inoltre, è stato reso noto che il dispositivo verrà venduto con due colorazioni. Si tratta di Nebula Red e Cosmic Grey. Attualmente, non è stata ancora stata rilasciata una possibile data di rilascio ufficiale. Anche sul sito web ufficiale dell’azienda manca ogni riferimento alla nuova scheda video portatile Starship Graphics Dock AG01. È necessario attendere una dichiarazione ufficiale da Ayaneo per conoscere l’ufficiale momento di rilascio e il suo prezzo di lancio.