La grande azienda cinese Xiaomi ultimamente ha fatto passi da gigante, infiltrandosi nel mondo dei motori con la nuova Xiaomi SU7.

La grande azienda produttrice di smartphone ha presentato ultimamente il suo modello innovativo di auto elettrica. La nuovissima Xiaomi SU7 presenta caratteristiche uniche, usando un design unico che può ricordare molto quello della Porsche Taycan.

Xiaomi SU7, quali sono i dettagli?

Dopo l’uscita del suo ultimissimo modello di smartphone, Xiaomi 13 Ultra, la famigerata azienda non si da pace. Con il nuovo modello di auto presentata, ovvero la Xiaomi SU7 si uniscono due mondi totalmente diversi, quello della tecnologia e quello delle automobili.

Xiaomi presenta il suo nuovo gioiellino come una vera e propria macchina sportiva. Avente un look davvero aggressivo reso tale grazie ai suoi fanali anteriori e posteriori. Ma il vero dettaglio di questo look è la sua forma, che ci rimanda alle classiche automobili del marchio tedesco Porsche. Riguardo alla sua colorazione, la macchina è stata presentata con un azzurrino molto acceso che da una impressione futuristica a questa nuova automobile.

La Xiaomi SU7 usa il modello di una classica berlina sportiva. Essa è quasi lunga 5 metri con una aerodinamicità notevole. Il suo abitacolo è ricco di alta tecnologia e dotato di una luminosità elevata, garantita dal tetto panoramico posizionato al di sopra del sedile del conducente. Il bagagliaio può contenere fino a 517 litri, più se si vuole contare lo spazio del bagagliaio davanti che ha una capacità di 105 litri.

Il motore presenta una potenza di 673 CV / 830 Nm con una velocità massima di 265 Km/h che permettono al nuovo gioiello del grande colosso della telefonia di fare 0-100 Km/h in 2,78 secondi.

Oltre tutto questo la Xiaomi SU7 è dotata di una ricarica ultrarapida per non sprecare tempo, un sistema operativo HyperOS simile a quello di uno smartphone e dei sedili intelligenti.

Per quando riguarda i modelli c’è ne saranno due tipologie. Uno sarà la Xiaomi SU7 e l’altro sarà SU7 Max avente due motori a trazione integrale.