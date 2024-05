Ci troviamo in un momento cruciale, proprio all’inizio di ciò che potremmo chiamare una “rivoluzione nella rivoluzione”. Sto parlando dell’intelligenza artificiale, una novità che potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui concepiamo la tecnologia e molto altro ancora. Il mese di maggio 2024 è stato particolarmente ricco di annunci che ci hanno dato uno sguardo anticipato sul futuro del settore dell’IA.

L’intelligenza artificiale in continua evoluzione

Forse vi ricorderete delle parole di Satya Nadella su Rabbit R1 all’inizio di quest’anno, quando il CEO di Microsoft ha prospettato l’avvento dell’era degli agenti intelligenti. Anche se i lanci hardware di Humane Ai Pin e Rabbit R1 non hanno avuto molto successo, hanno comunque lanciato un segnale importante. Ma adesso, con i progetti come GPT-4o di OpenAI e Project Astra/Gemini Live di Google, stiamo vedendo una svolta più concreta.

Tra tutti gli annunci di questo periodo, la parola chiave è “naturale“. Gli sviluppatori di GPT-4o e Google Gemini stanno cercando di integrare l’intelligenza artificiale nelle conversazioni quotidiane delle persone. Non stiamo parlando di assistenti vocali come Siri o Google Assistant: qui si parla di interazioni umane vere e proprie, simili a una chiacchierata telefonica.

Le demo di GPT-4o hanno stupito molti. In un video particolarmente interessante, due IA conversano tra di loro come se fossero persone reali, con l’intervento di una terza persona che chiede loro di commentare ciò che sta accadendo in un video in tempo reale. Questo è solo un assaggio di ciò che GPT-4o può fare.

Il rollout di GPT-4o avverrà gradualmente, inizialmente per utenti esperti su ChatGPT, con funzioni vocali che arriveranno successivamente. Anche Google sta facendo grandi passi avanti con Project Astra e Gemini Live, progetti che promettono di rivoluzionare le interazioni con l’IA in tempo reale.

Un’interazione sempre più naturale

Gemini Live di Google, per esempio, permette di interagire con l’IA in modo naturale, come si farebbe con un amico. Questa tecnologia sarà presto disponibile per gli utenti avanzati di Gemini. È chiaro che stiamo entrando in una nuova era, dove l’interazione con l’IA sarà più fluida e naturale che mai.

Ma cosa ci riserva il futuro? Riusciranno queste nuove tecnologie a cambiare radicalmente il modo in cui usiamo gli smartphone? Riusciranno a superare i limiti attuali della tecnologia? Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà.