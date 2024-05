Al momento ci sono diverse indiscrezioni e dichiarazioni ufficiali che riguardano le novità in arrivo con il rilascio del nuovo aggiornamento Apple di iOS 18. Nello specifico, l’azienda di Cupertino ha ufficializzato, ad esempio, l’arrivo dell’Eye Tracking. Mentre si sta delineando un quadro sempre più completo di come i dispositivi potrebbero cambiare con il lancio del nuovo aggiornamento, in molti si sono chiesti quali saranno gli smartphone che riceveranno il rinnovato sistema operativo.

Ricordiamo che il nuovo iOS 18 potrebbe essere presentato da Apple il prossimo giugno in occasione della WWDC. Quindi si tratta di un’innovazione che potrebbe arrivare prima del previsto. È quindi importante per gli utenti scoprire se il proprio smartphone riceverà il nuovo aggiornamento oppure no.

Apple rilascia iOS 18: quali sono gli smartphone coinvolti?

Nello specifico, come affermato da Jay’s Tech sul proprio account ufficiale X, gli smartphone aggiornati con il nuovo sistema operativo saranno gli iPhone 11, 12, 13, 14, 16, XR e XS.

È importante sottolineare che le serie di smartphone sono considerate “al completo”. Dunque, saranno compresi anche i modelli Pro, Pro Max, Mini e Plus. Inoltre, è praticamente sicuro che nella lista verrà aggiunto anche il nuovo iPhone 16, il cui arrivo è previsto per il prossimo autunno. Non è escluso nemmeno il nuovo modello SE che potrebbe tornare sul mercato globale il prossimo anno.

Al momento non è stato ancora reso noto da Apple quali saranno i modelli coinvolti dal rilascio del nuovo sistema operativo per tablet, iPadOS 18. Al momento ciò che è ipotizzabile è che saranno inclusi i nuovi modelli che l’azienda di Cupertino ha annunciato la scorsa settimana.

Per quanto riguarda il lancio di iOS 18 alcune indiscrezioni hanno ipotizzato l’integrazione di ChatGPT. Questo dettaglio potrebbe essere reso possibile grazie ad una partnership tra Apple ed OpenAI. Come anticipato si tratta per lo più di voci di corridoio sul web ed è consigliabile prenderle con le pinze mentre si attende una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda della mela morsicata.