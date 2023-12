ASUS terrà a margine del CES 2024 di Las Vegas un importante evento di presentazione. La notizia è stata annunciata proprio in queste ore e si stanno moltiplicando le indiscrezioni riguardanti i possibili device coinvolti.

Il produttore ha confermato che verranno mostrati i dispositivi che rappresenteranno la lineup del prossimo anno ma cerchiamo di entrare maggiormente nel dettaglio. L’annuncio è stato accompagnato anche da un interessante teaser.

ASUS ha mostrato su YouTube, un misterioso video che andiamo ad analizzare. Il filmato mostra un laptop da gamig di fascia alta che farà parte della famiglia “G”. Se le indiscrezioni dovessero risultare veritiere, potrebbe trattarsi della nuova generazione del Zephyrus G14.

Il video si concentra in particolar modo sul display del laptop da gaming. ASUS vuole far intendere che il nuovo device potrà contare su un pannello migliorato ed evoluto rispetto alla precedente generazione.

Nel filmato, ASUS non fornisce molte informazioni ma è possibile vedere alcune immagini che ritraggono oltre che il display anche la tastiera. Questi frame hanno permesso agli esperti di associare questo device con la nuova versione del Zephyrus G14. Rispetto al suo predecessore, spiccano le cornici più sottili e una scocca con angoli più arrotondati.

Purtroppo non ci sono dettagli sulla dotazione hardware, possiamo però provare ad immaginare la possibile scheda tecnica. ASUS potrebbe optare per il nuovo processore AMD della famiglia Phoenix pensato appositamente per i laptop. Il display potrebbe essere da 1 pollici con tecnologia mini-LED e refresh rate a 165Hz. Questa combinazione di elementi renderebbe il laptop perfetto per i giocatori e per i creator.