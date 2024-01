Samsung ha introdotto una funzione chiamata “Protezione Batteria” o “Battery protection” cone One UI 6.1, ma si è scoperto che questa funzione è già disponibile nella versione 6.0 anche se non funziona correttamente.

Questa nuova funzionalità dovrebbe proteggere la batteria dei dispositivi Samsung. Al momento non sembra essere attivo anche se visibile nelle impostazioni. Tarun Vats ha condiviso un esperienza su X (il vecchio twitter, per intenderci) dove mostra come sia possibile attivare la funzionalità tramite alcune app come “Activity Launcher”.

Samsung One UI 6.1: in arrivo protezione batteria

Unlock the "One UI 6.1 Battery Protection" feature in One UI 6 but unfortunately it's not working as feature is half baked 😬 Steps:

• Download Activity Launcher

• Search "batterypro"

• Open activity and enable it Repost🫠#OneUI6 #GalaxyS23 #GalaxyS23Ultra #OneUI6dot1 pic.twitter.com/7eCukJ5BQE — Tarun Vats (@tarunvats33) December 27, 2023

Per sbloccare questa funzionalità su One UI 6.0 bisogna:

Scaricare Activity Launcher

Cercare BatteryPro

Aprirlo e abilitarlo

Una volta avviato avremo un menu con tre opzioni:

Basic : Caricherà solo fino al 100% quando il livello della batteria scende al di sotto del 95%. Quindi, se la batteria è al 97% e si collega il telefono, la carica non avverrà fino a quando non scende al 95%. Questo si ripeterà fino a quando il telefono non viene scollegato dal caricatore. Questo fornisce un livello di protezione di base per la batteria.

: Caricherà solo fino al 100% quando il livello della batteria scende al di sotto del 95%. Quindi, se la batteria è al 97% e si collega il telefono, la carica non avverrà fino a quando non scende al 95%. Questo si ripeterà fino a quando il telefono non viene scollegato dal caricatore. Questo fornisce un livello di protezione di base per la batteria. Adaptive protection : Sospende la carica veloce all’80% e si carica lentamente fino al 100% durante la notte, in base alle abitudini tipiche di utilizzo del telefono: “La carica si mette in pausa all’80% mentre dormi e si completa fino al 100% appena prima che tu ti svegli. Questo offre una protezione moderata per le persone che caricano i loro telefoni durante la notte. Il tempo di sonno è stimato in base ai tuoi modelli di utilizzo del telefono”.

: Sospende la carica veloce all’80% e si carica lentamente fino al 100% durante la notte, in base alle abitudini tipiche di utilizzo del telefono: “La carica si mette in pausa all’80% mentre dormi e si completa fino al 100% appena prima che tu ti svegli. Questo offre una protezione moderata per le persone che caricano i loro telefoni durante la notte. Il tempo di sonno è stimato in base ai tuoi modelli di utilizzo del telefono”. Maximum protection: Limita la carica all’80%: “La tua batteria smetterà completamente di caricarsi quando raggiunge l’80% e non riprenderà a caricarsi a meno che il livello della batteria non scenda sotto l’80%. Questo fornisce la massima protezione per la tua batteria, ma il tuo tablet non verrà mai caricato oltre l’80%”.

In conclusione possiamo dire che è sicuramente una feature molto utile per chi vuole salvaguardare la propria batteria. Si spera solo che in futuro funzionerà tutto correttamente.