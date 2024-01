Da qualche anno a questa parte Apple ha introdotto per i suoi utenti tanto discussi AirTag, piccole spillette da agganciare ai propri oggetti per evitare di perderli dal momento che queste ultime sono rintracciabili tramite il proprio iPhone comodamente da un apposito applicazione.

Nel corso del tempo però Apple ha dovuto provvedere a inserire delle misure di sicurezza per evitare degli utilizzi impropri di questa tipologia di tecnologia dal momento che qualche malintenzionato avrebbe potuto sfruttarla per monitorare gli spostamenti di alcune vittime procedendo ad un vero e proprio atto di stalking.

Il consiglio di alcuni ricercatori

I ricercatori sulla sicurezza delle università Jon Hopkins e California di San Diego hanno messo al punto un algoritmo che consente di rilevare la presenza di AirTag dannosi nelle vicinanze senza però compromettere la privacy dell’utente, sostanzialmente si può verificare di essere monitorati da un AirTag senza però mostrare o far rilevare la propria identità, i ricercatori hanno provveduto a spedire tutto il materiale Apple la quale però non si è ancora pronunciata in merito e non ha fatto sapere se deciderà di adottare tale soluzione o quantomeno di prenderla in considerazione per un eventuale aggiornamento software.

Si tratta di un’idea validissima dal momento che permetterebbe a ogni utente di monitorare la propria privacy senza mettersi a rischio o far capire al proprio stalker di aver capito di essere vittima di tale reato, non rimane che attendere una presa di posizione da parte di Apple la quale da sempre non è mai stata insensibile a questa tipologia di tematiche.